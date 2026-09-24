Sor Asunción Echarri Mújica

Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl llegó a Gijón en 2023. Es graduada en Educación Social. Actual superiora de la Cocina Económica habla siempre en plural porque se siente parte de un equipo que trabaja para cubrir las necesidades de todos los que lo necesitan. Porque cree que la candidatura es un reconocimiento a muchas personas y no a una única.

Sor Asunción Echarri con otras hermanas de la Cocina Económica | Cocina Económica de Gijón

Cuando era joven, le encantaba pasar buenos momentos con su cuadrilla, en las terrazas de la localidad o realizando rutas por el Monte Uzturre. Dentro de ese grupo de amigas también estaba Maite Izaguirre. Ambas tomaron la decisión de adentrarse en las Hijas de la Caridad en 1984. Era una época convulsa para la política en el País Vasco. Por aquel entonces conocieron las labores que realizaban en la residencia que la comunidad tenía en Tolosa. De aquella, Echarri trabajaba en una empresa de la industria papelera. Pero a ella, al igual que a Izaguirre, le llamaba la idea de poner su granito de arena para hacer más sencilla la vida de quienes sufren dificultades.

Sor Asunción Echarri en las instalaciones de la Cocina Económica de Gijón | Cocina Económica de Gijón

Dice la candidatura presentada, que es una mujer cercana, cariñosa, alegre, creativa, valiente y con una profunda humanidad. No olvida que es ahora mismo, una de las representantes de una entidad con 121 años de historia que atiende a diario a personas en situación de vulnerabilidad.