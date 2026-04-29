Sebastián Álvaro: "Yo sé que tengo, en buena medida, amortizada mi vida"

Solo tenemos una vida. Eso es un hecho irrefutable. El cómo decidamos vivirla es lo que nos diferencia. Y solo se nos da una oportunidad. En el caso de nuestro invitado de hoy, decidió hacerlo al filo de lo imposible, dejando constancia en formato televisivo, durante más de 30 años.

Aventurero, documentalista y escritor, sus más de 10 publicaciones, sobre aventuras, en su mayoría extremas, y sus 60 expediciones, entre las que se encuentra haber ascendido a las 14 cumbres, le avalan como experto en eso de robarle tiempo a la muerte. Figura habitual de la radio, de la mano de José Ramón de la Morena, Sebastián Álvaro también ha sido columnista de medios deportivos como Marca y Diario AS.

El Memorial "María Luisa" le ha otorgado su Premio Especial 2026, destacando una trayectoria que, durante décadas, ha acercado al gran público historias de montaña, exploración y espíritu aventurero.