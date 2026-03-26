Sanz Montes: "matamos antes y curamos más tarde"

El arzobispo de Oviedo Jesús Sanz Montes defiende las soluciones paliativas antes que anticipar la muerte. Tras conocerse que se realizaron en Asturias 36 eutanasias de las 124 solicitadas en los últimos cuatro años, el responsable de la diócesis asturiana afirma que “la Iglesia católica no pretender el alargamiento de la vida a toda costa, no decimos que haya que aguantar el dolor y la desesperación pero sí acompañar ese proceso mediante soluciones paliativas que no están desarrolladas”. En ese sentido, Sanz Montes compara la agilidad de las eutanasias y las listas de espera sanitaria social: "matamos antes y curamos tarde", concluye.

Sobre su controvertido mensaje en redes al hilo de la regularización de inmigrantes en el que avisó de que “todos no caben”, Sanz Montes aboga por la acogida cordial a los que huyen de las hambrunas y los conflictos pero, sostiene, no se puede permitir el hacinamiento o la llegada de delincuentes. “Hay quien viene con manos manchadas con sangre, trata de mujeres y niños, pretensiones terroristas, narcotráfico internacional. Yo no los admitiría, no los voy a fusilar pero es gente indeseable por el daño que van a hacerme. No todos viene por precariedad sino con otras intenciones. Una regularización justa que evite el efecto llamada y el café para todos”.

EL arzobispo Sanz Montes anuncia que volverán a cursar la invitación al presidente del Principado Adrián Barbón para asistir a la misa de Covadonga en la basílica el 8 de septiembre, de las que ha estado ausente los dos últimos años. El responsable de la diócesis señala que “no le convencen sus razones para no venir, me pregunto si no viene por indicaciones de ámbitos de dentro o fuera de Asturias”. El eclesiástico admite que en sus homilías hay “críticas o subrayados” pero no es política sino apreciaciones morales. “

“Hablo de la mentira contra aquellos de los que han hecho del engaño una manera de gobernar”.

La entrevista en Onda Cero ha sido horas después de compartir un encuentro con el pape León XIV en Roma con motivo de la visita del Real Oviedo por su centenario. Sanz Montes indica que hablaron de la importancia de la paz. En cuanto a su futuro, no habló de él con el Sumo Pontífice. “Seguiré si Dios quiere”, indica el arzobispo que ocupa la dirección de la diócesis asturiana desde 2010. En principio, tiene por delante 4 años hasta su jubilación.