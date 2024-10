Rosa María Calaf: "La muerte me genera mucha curiosidad"

Mi café de hoy lo comparto con una mujer cuyo pelo rojo y voz rasgada se hicieron virales en la era analógica. Sin necesidad de recurrir a las redes sociales, conectó a millones de españoles que la seguimos, por 184 países, durante más de 40 años.

Miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional y pionera del reporterismo en España, su presencia en nuestra tierra está ligada a la de la galardonada con el de Comunicación y Humanidades, Marjane Satrapi.

Corresponsal de vida, que no de guerra, su forma y su fondo son símbolo del PERIODISMO, así, en mayúsculas: "A nadie se le ocurriría, creo, apoyar a un médico que no haya estudiado medicina, a un abogado que no haya estudiado derecho o a un ingeniero que no haya estudiado ingeniería. ¿Entonces, por qué el periodismo va a ser distinto? No es una cuestión corporativista, si no de sentido común".

Con Rosa María Calaf hemos charlado de