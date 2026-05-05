Con Rafael Secades

La Real Cofradía de Amigos de los Quesos, que preside Rafael Secades, recibe una de las distinciones de una nueva edición de Asturias, el país de los 100 quesos que organiza Tierra Astur. Rafael Secades nos cuenta que en Tineo se elabora un queso típico de Paraguay. Las citas de Trujillo y Fromago en Zamora forman parte de la conversación como el curso de cata organizado por la Cofradía y que tendrá una nueva convocatoria mejorada en septiembre. No falta la enumeración de quesos de la reunión mensual de la Cofradía.