La Feria de Abril de Infiesto 2026 cumplió y superó las expectativas con miles de personas disfrutando de las citas rocieras

Infiesto vivió este pasado fin de semana una multitudinaria y brillante Feria de Abril 2026, que se cerró con un balance muy positivo tanto en participación como en organización, a pesar de que la meteorología no acompañó plenamente durante todas las jornadas.

Sin embargo, fueron momentos de lluvia que no coincidieron con los principales eventos previstos en el programa, desde la misma Iluminá del jueves, cuando la caseta del Fortuna de Villamayor, se hizo con el premio de decoración de este año.

Miles de personas se dieron cita en los distintos espacios del programa festivo, demostrando una vez más la atracción y la proyección de esta celebración en la capital piloñesa. Todas las actividades previstas —actuaciones musicales, exhibiciones, casetas y eventos tradicionales— registraron una excelente respuesta por parte del público, convirtiendo cada punto del programa en un éxito de asistencia.

La hostelería local también fue una de las grandes beneficiadas del fin de semana. Restaurantes, bares y establecimientos hosteleros cubrieron ampliamente las expectativas, con una notable afluencia de clientes durante los tres días de fiesta, lo que supuso un importante impulso económico para el sector.

Uno de los momentos más destacados llegó en la jornada del domingo con el desfile rociero, uno de los actos más esperados y vistosos del programa. Más de 300 caballos participaron en el recorrido, ofreciendo una estampa espectacular que congregó a numeroso público y llenó las calles de ambiente festivo, trajes tradicionales y mucha admiración por los caballos. El recorrido culminó en el Santuario de La Cueva, donde se celebró la tradicional Misa Rociera.

Sumando otro dato positivo, hay que añadir también que la Feria transcurrió con absoluta normalidad, sin incidentes de relevancia, gracias al comportamiento ejemplar de los asistentes y al dispositivo de seguridad desplegado.

Con este balance, la Feria de Abril de Infiesto 2026 se consolida como una de las citas festivas más importantes del calendario local, reforzando su capacidad de convocatoria y dejando un excelente sabor de boca de cara a futuras ediciones. Muchos vecinos destacaban además, la gran cantidad de personas llegadas de fuera del concejo que este año han apostado por esta actividad festiva.