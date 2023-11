Pumares (Foro): "IU está en las antípodas de lo que necesita Asturias"

El diputado de Foro Adrián Pumares mantiene su exigencia de más deducciones fiscales para el presupuesto 2024 del Principado, unas rebajas que, de aceptarse por los socios de gobierno, deberían, recordamos, ir incluidas en el proyecto que apruebe el Consejo de Gobierno este viernes 1 de diciembre

En entrevista en Más de Uno Asturias de Onda Cero, el portavoz de Foro en la Junta General aboga por una reforma fiscal “amplia” pero acusa al ejecutivo de “mirar para otro lado como si no pasara nada”. Pumares considera que “la presencia de IU en el Gobierno es una mala noticia para Asturias con políticas trasnochadas que van en contra de las medidas de creación de empleo”. “El hecho de que IU esté en el ejecutivo no facilita, más bien dificulta” aplicar las políticas que requiere Asturias. Además, Pumares acusa la diputada de Podemos Covadonga Tomé estar “empeñada” en un acuerdo antes del 1 de diciembre. “Hasta que no vea el presupuesto, no puedo favorecer acuerdos”, alega el portavoz de Foro.

Adrián Pumares puntualiza que tener el presupuesto más alto de la historia, como lo presenta el ejecutivo, no es necesariamente mejor. “Si no gestionan adecuadamente los recursos, no tiene por qué ser positivo. Hay presupuesto expansivo porque llegan recursos de la Unión Europea, algo que no va a ocurrir siempre” advierte el portavoz de la formación regionalista.