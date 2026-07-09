La presentación oficial del Descenso Internacional del Sella inicia la cuenta atrás para edición número 88

El Descenso Internacional del Sella celebrará el próximo sábado 8 de agosto su 88.ª edición con una participación de máximo nivel y varias novedades tanto en el apartado deportivo como en el institucional. La prueba, considerada una de las grandes referencias internacionales del piragüismo de maratón, volverá a disputarse entre los puentes de Arriondas y Ribadesella.

El presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), Juan Manuel Feliz, destacó durante la presentación que la competición volverá a reunir a algunos de los mejores especialistas del panorama internacional. "Muchos de los mejores piragüistas del mundo de la especialidad de maratón estarán en el Descenso Internacional del Sella", afirmó.

El pregonero

Uno de los grandes protagonistas de esta edición será el exfutbolista internacional Santi Cazorla, que ejercerá como pregonero de una cita que volverá a combinar deporte, tradición y fiesta.

En el apartado de reconocimientos, el Premio Ecopilas Valores del Sella distinguirá este año a los cuatro integrantes del K4 español que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, la primera lograda por el piragüismo español en una cita olímpica. Heminio Menéndez, Luis Gregorio Ramos Misioné, José Ramón López Díaz-Flor y José María Esteban Celorrio comparten además otro mérito: todos ellos fueron campeones del Descenso Internacional del Sella.

Hermanamiento

Como es tradición, la víspera de la prueba se celebrará el acto de hermanamiento de aguas, que en esta ocasión tendrá como protagonista al río Limay, en la Patagonia argentina.

Entre las principales novedades organizativas figura la incorporación del nuevo puente Emilio Llamedo de Arriondas al recorrido de la prueba, convirtiéndose en el tercer puente que forma parte de la historia del Descenso desde su creación.

También será una edición histórica por la participación de la piragüista internacional Sara Ouzande, que abrirá el cepo número 1 de la salida, convirtiéndose en la primera mujer que protagoniza este simbólico gesto desde el nacimiento de la competición.

La presentación sirvió además para descubrir el cartel oficial de la prueba, obra de la ilustradora parraguesa Sheila de la Maza, licenciada en Bellas Artes y conocida por ilustrar la exitosa saga juvenil Me llamo Goa. Muy vinculada al Descenso desde su infancia, la autora aseguró que su obra pretende transmitir el sentimiento que despierta esta cita deportiva: "Espero que veáis lo que yo veo cada vez que voy a les Piragües: sentimiento. Espero que todos se sientan identificados".

El acto oficial tuvo lugar en Oviedo gracias a la colaboración del Real Club de Tenis de Oviedo, entidad estrechamente ligada a la historia del Descenso desde la década de los cuarenta y que mantuvo una estrecha relación con Dionisio de la Huerta, impulsor de la prueba.

La presentación reunió a representantes institucionales del Principado y de los municipios vinculados al Sella, así como a responsables de la Federación de Piragüismo del Principado de Asturias y del propio Real Club de Tenis.

La organización agradeció también el respaldo de las empresas patrocinadoras que hacen posible una nueva edición de la prueba. Junto a colaboradores habituales como Agua de Cuevas, Central Lechera Asturiana, Unicaja, Ecopilas, Alimerka y Tierra Astur, este año se incorporan Esnova, DOP Gamonéu, García Millán y Sidrería La Llera, además del apoyo de las administraciones públicas del Principado de Asturias y de los ayuntamientos de Ribadesella, Parres, Piloña y Cangas de Onís.