Esta es la lista de los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2021

Este viernes 22 de octubre se entregan los Premios Princesa de Asturias 2021 en las siguientes categorías Artes, Comunicación y Humanidades, Deportes, Cooperación Internacional, Letras, Ciencias Sociales, Concordia e Investigación Científica y Técnica.

El Teatro Campoamor de Oviedo, Asturias, acogerá la gala todavía con algunas restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. El aforo será del 60% y, además, los asistentes tendrán que llevar la mascarilla puesta y mantener la distancia de seguridad.

Los galardonados recibirán una escultura de Joan Miró (símbolo de los Premios Princesa de Asturias); un diploma acreditativo; una insignia y 50.000 euros por categoría. En el caso de que haya varios premiados, el dinero se repartirá a partes iguales entre los galardonados.

El chef José Andrés y su ONG World Central Kitchen, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021

El chef asturiano José Andrés y la organización World Central Kitchen han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021. Según el acta emitida por el jurado, José Andrés "ha volcado su exitosa experiencia en el ámbito gastronómico y empresarial para desarrollar, con visión universal, formas de ayuda humanitaria a los más desfavorecidos en las situaciones más extremas".

Además, han destacado la capacidad del cocinero "para poner en pie una organización que viene ofreciendo una respuesta extraordinariamente rápida y eficaz sobre el terreno para atender situaciones de emergencia alimentaria y social, que ha servido para impulsar la colaboración de agentes de diferentes ámbitos en busca de una sociedad más justa, equitativa y sostenible".

Continuando con su labor social, José Andrés ha anunciado que donará su parte del premio de 50.000 euros a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja.

[[H3:Marina Abramović, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021]]

El jurado ha acordado conceder el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021 a la artista Marina Abramović, ya que consideran que su obra "es parte de la genealogía de la performance, con una componente sensorial y espiritual anteriormente no conocida". Además, en el acta en el que le entregan el premio, explican que "cargado de una voluntad de permanente cambio, su trabajo ha dotado a la experimentación y a la búsqueda de lenguajes originales de una esencia profundamente humana" y añaden que "la valentía de Abramović en la entrega al arte absoluto y su adhesión a la vanguardia ofrecen experiencias conmovedoras, que reclaman una intensa vinculación del espectador y la convierten en una de las artistas más emocionantes de nuestro tiempo".

Abramović nació en nació en Belgrado (Serbia), el 30 de noviembre de 1946. Se formó en la Academia de Bellas Artes de Belgrado, entre los años 1965-1970, y después, siguió ampliando sus estudios de postgrado en la Academia de Bellas Artes de Zagreb, en 1972.

Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades 2021

El jurado ha otorgado a Gloria Steinem el Premio Princesa de Asturias de la Comunicación y Humanidades 2021, alegando que es una "referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer". Además, recuerdan que "a partir de los años sesenta el activismo de Gloria Steinem, marcado por la independencia y el rigor, ha sido motor de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea".

Por ello, insisten en que "a lo largo de seis décadas su sólido e inagotable compromiso con el feminismo, su ponderación y su voluntad de incluir todas las voces han impulsado la igualdad como uno de los valores fundamentales de la humanidad". Steinem nació en Toledo (Ohio) el 25 de marzo de 1934 y es una de las periodistas más famosas en el ámbito de la lucha en la defensa de las mujeres, habiendo recibido numerosos galardones como el 'Penney-Missouri Journalism Award' (1970), el 'Women's Sports Journalism Award' (2004) y el 'Richard C. Holbrooke Distinguished Achievement Award' (2015).

Amartya Sen, Premio Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales 2021

La fundación Princesa de Asturias ha decidido conceder el galardón de las Ciencias Sociales al economista y filósofo indio Amartya Sen. "Desde una perspectiva cosmopolita e interdisciplinar, las múltiples investigaciones de Sen incluyen aportaciones a las teorías de la elección pública y del desarrollo, la economía del bienestar y otras dirigidas a descubrir las raíces de la pobreza y las hambrunas", explica el jurado en el acta y prosigue remarcando que "su enfoque de las capacidades de las personas se ha extendido al conjunto de las ciencias sociales".

El jurado considera que toda la trayectoria intelectual de Sen "ha contribuido de manera profunda y efectiva a promover la justicia, la libertad y la democracia". Por lo que sostienen que "su continuada y excelente labor ha influido de manera decisiva en los planes de desarrollo y en las políticas de las más relevantes instituciones mundiales".

Por otro lado, el economista y filósofo indio es el fundador de una escuela universal comprometida con la defensa de los derechos humanos, "que ha hecho del profesor Sen una figura clave del pensamiento actual y un maestro de maestros".

Teresa Perales, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021

La nadadora española Teresa Perales ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, por ser "un icono del movimiento paralímpico internacional".

Perales ha participado en cinco Juegos Paralímpicos y, además, se ha mantenido en lo más alto de la competición hasta la actualidad. Por ello, el jurado ha explicado en su acta que "su figura reúne de manera ejemplar los más admirables valores deportivos" y alegan que "con este premio se reconoce el esfuerzo y la capacidad de superación de todo un colectivo en el mundo".

Emmanuel Carrère, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021

El escritor francés Emmanuel Carrère, autor de novelas como D'autres vies que la mienne, L'Adversaire o D'autres vies que la mienne, ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2021.

Según el jurado, Carrère "ha construido una obra personalísima generadora de un nuevo espacio de expresión que borra las fronteras entre la realidad y la ficción". Y alegan que "sus libros contribuyen al desenmascaramiento de la condición humana y diseccionan la realidad de manera implacable", además de conseguir hacer "un retrato incisivo de la sociedad actual" y de ejercer "una notable influencia en la literatura de nuestro tiempo, además de mostrar un fuerte compromiso con la escritura como vocación inseparable de la propia vida".

El francés, que nació en París el 9 de diciembre de 1957, ha recibido otros importantes galardones como son el Premio Kléber Haedens, el Grand Prix de la Science-Fiction, el Premio Femina y el Premio Renaudot, entre otros.

Por otra parte, tras conocer que iba a recibir el Princesa de Asturias, Carrère dijo: "Basta con echar un vistazo a los nombres de los jurados y de los galardonados, en todas las disciplinas, para sentirse profundamente honrado de pertenecer a esa lista. En lo que a mí respecta, me conmueve especialmente porque, aunque desgraciadamente no hablo español, me encanta la literatura española y he tenido la gran alegría estos últimos años de descubrir que de alguna manera era mutuo: el mundo hispánico es el que ha brindado la acogida más cálida a mis libros".

[[H3:Karikó, Weissman, Felgner, Şahin, Türeci, Rossi y Gilbert, Premio Princesa de Asturias 2021 de la Investigación Científica y Técnica]]

El jurado ha decidido entregar este año el Premio Princesa de Asturias 2021 de la Investigación Científica y Técnica a Karikó, Weissman, Felgner, Şahin, Türeci, Rossi y Gilbert, gracias a su gran labor de investigación y desarrollo "en un tiempo extraordinariamente corto, de vacunas efectivas para luchar contra la pandemia de la COVID-19. Tanto el desarrollo de la tecnología novedosa del ARN mensajero, como la producción de vacunas basadas en adenovirus abren un camino de esperanza para su uso frente a otras enfermedades".

La elaboración de estas vacunas contra la pandemia del coronavirus, que comenzó en marzo de 2020, se ha elaborado en un tiempo record y han mostrado su efectividad disminuyendo notablemente los casos de coronavirus y su gravedad.

Campaign for Female Education, Premio Princesa de Asturias 2021 de Cooperación Internacional

La última de las categorías a las que la Fundación Princesa de Asturias entrega un galardón es a la Cooperación Internacional, que este año recibirá Campaign for Female Education, por su labor desde hace más de dos décadas "a la transformación social para solventar la exclusión y facilitar el acceso de millones de niñas a la educación y el empoderamiento de mujeres jóvenes en el África subsahariana".

Tal y como consta en el acta del jurado, la ONG fundada en 1993 trabaja con un modelo de apoyo continuado que va destinado desde la infancia hasta la vida adulta que "ha impulsado un cambio sistémico que se sustenta en los pilares de equidad y justicia social y apuesta por el liderazgo de las mujeres". CAMFED es un movimiento panafricano orientado a ayudar en la educación de las niñas y trabaja por su inclusión.