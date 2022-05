02X13: Hábitos de alimentación

LEER MÁS TODOS LOS CAPÍTULOS TEMPORADA 2

Hay que armarse de paciencia porque los niños vienen de serie con la neofobia, un miedo a la novedad que acabará pasando. Aunque pueden comer casi de todo en estas edades, hay algunos alimentos con los que debemos tener precaución por riesgo de atragantamiento, otros, por poco saludables, que es mejor evitar y ciertos productos que seguramente ya conozcamos sus riesgos. La preparación de un plato para un niño puede ser la misma que para un adulto porque los riesgos son los mismos para ambos.

Seamos conscientes además de que no tiene por qué gustarle todo a nuestro hijo. Debemos respetar sus gustos y su autonomía dejándole escoger. Los padres deciden qué se come y cuándo se come y al niño corresponde decidir el cuánto. No siempre será lo mismo y es poco recomendable ese miedo “primerizo” a que se queden con hambre. Si tiene hambre comerá. Durante este espacio temporal, 2 a 5 años, engordarán dos kilos al año de media. Comerán menos porque necesitan comer menos.

Consejos para establecer buenos hábitos:

• Olvidaos de los premios o castigos por comer o no comer.

• Limitar el tiempo de la comida, que no sea eterno.

• Si no come una cosa no sustituirla por otra. Lo que hay es lo que hay.

• No llenar excesivamente los platos porque puede agobiar a los niños. Mejor que repita

• Evitar el picoteo, incluidas bebidas que puedan quitar el hambre

• Comer al mismo tiempo que nuestros hijos para dar ejemplo

• Mejor sin tele ni circos. Enseñarle a que comer es comer

Aunque esta temporada contamos con diferentes especialistas que nos hablan de temas concretos, el pilar fundamental del podcast sigue siendo nuestra pediatra de cabecera Mireia Arroyo, profesional del SESPA que trabaja en el Hospital San Agustín de Avilés.

