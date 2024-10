Pedro de Silva: "Nadie es más que nadie y yo tampoco"

El salón Europa ha acogido este miércoles el acto de presentación del libro Asturias, Textos para la Autonomía, escritos y discursos de Pedro de Silva, editado por el profesor Óscar Buznego: "No hay asunto de la Asturias política que no esté tratado en alguno de estos textos. Es decir, la amplitud temática de los textos, acotados a la materia objeto del libro y de los escritos que es la Asturias política, la amplitud temática es desbordante, es absoluta y es imposible, por tanto, resumir el contenido del libro", indicó Óscar Buznego.

Ha indicado el profesor Buznego que Pedro de Silva empezó a plantearse Asturias como objeto de reflexión, como materia que movía sus inquietudes políticas antes, bastante antes de que Asturias fuera una comunidad autónoma. Y ha añadido que "no ha abandonado nunca ese interés, ese impulso por tratar de aclarar qué es Asturias, políticamente hablando, qué queremos los asturianos que sea Asturias".

Óscar Buznego ha indicado que el libro recoge 42 textos y 20 ilustraciones. El primero de los textos fue publicado en 1972 en Asturias Semanal y el último corresponde a una intervención pública de Pedro de Silva en 2022. Por tanto, se trata de "medio siglo de reflexiones, escritos, discursos, intervenciones públicas de Pedro de Silva".

Para precisar el contenido del libro el criterio seguido ha sido exclusivamente el de que los escritos, los textos recogidos tuvieran como tema, como materia la Asturias política, es decir, la comunidad autónoma de Asturias.

Ha añadido que la actividad política de Pedro de Silva, que inicia antes de que publicara su primer artículo y cesó en 1991, no supuso el cese de su actividad pública. "Abandonó la primera línea de la política, pero continuó manteniendo una actividad pública como ciudadano de la República, es decir, como ciudadano concernido, comprometido, implicado en los asuntos públicos, en este caso preferentemente de la comunidad autónoma de Asturias, de su región, de su comunidad autónoma".

Buznego ha querido puntualizar que "el autor del libro es Pedro de Silva". "Yo aquí tengo una pequeña parte, que es la de haber propuesto la idea de la publicación y haberme encargado de la gestión de la edición, aparte de escribir un estudio que contextualiza la trayectoria política de Pedro de Silva", ha manifestado el profesor.

El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha destacado que el contenido del libro "está de plena actualidad en algunos aspectos" y los discursos "han envejecido bien".

"Podríamos, yo creo que los que estamos en política y los que no estamos, deberíamos revisitarlo porque encontraremos sorpresas en el libro todavía a día de hoy. Yo sé que, por ejemplo, que el presidente Adrián Barbón lo hace recurrentemente y yo creo que sigue siendo una fuente de inspiración", ha indicado Cofiño que ha sido el encargado de abrir el acto.

Por su parte el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde no ha escatimado en elogios hacia Pedro de Silva, "un gigante asturiano" y el libro "el legado de un gigante asturiano, y de España y no solo de la política".

Villaverde ha manifestado que en Pedro de Silva habitan muchas personas. "Pedro Silva no es solo uno. Son varios, son muchos. Es el comprometido, es el político, es el ciudadano, es el intelectual, es el periodista, es el escritor, el hombre, el humano, el visionario, el poeta, el dramaturgo y el ensayista", ha dicho.

AGRADECIMIENTOS

El autor y protagonista del libro, Pedro de Silva, ha sido el encargado de cerrar el acto agradeciendo el apoyo recibido. Se ha referido de manera especial a la labor de Óscar Buznego.

"Óscar me llamó hace ya varios años, me dijo lo que quería, lo que pretendía. Le di el sí, no sin pensármelo bastante, y él empezó a tirar del hilo de mi humilde discurrir sobre la autonomía asturiana a lo largo de en torno a medio siglo", ha explicado.

Ha considerado "abrumadoras" todas las palabras que en el acto se le han dedicado, sin embargo ha destacado que sin embargo no le abruman porque "el lema más cierto que ha guiado su existencia" en todos los ámbitos es que "nadie es más que nadie".