Tomeu Nadal está listo para la Copa

Tomeu Nadal está ante la primera oportunidad clara para debutar en el Real Oviedo en partido oficial. La llegada de la copa traerá los minutos que los menos habituales reclaman y presentarán así su candidatura a entrar también en los partidos de Liga. El meta balear se siente en perfectas condiciones para defender la portería azul: “Físicamente estoy muy bien, entrenando a tope. Ahora me toca estar en el banquillo y es decisión del míster, yo lo único que hago es ponérselo difícil”.

Cuando se anunció sui fichaje fueron muchas las voces que pidieron su titularidad. Incluso en ciertos momentos del campeonato el run-run sobre la portería y las actuaciones de Femenías devolvieron al primer plano ese debate. Nadal es ajeno a todo ello y le ayuda su experiencia: “Hacía años que no vivía una situación así, pero en las últimas temporadas he aprendido mucho de mis compañeros de portería y me demostraron que el trabajo diario de los dos porteros solo beneficia al equipo. Lo más importante es el grupo, intento ayudar a Joan y ayudarme a mí para que el beneficio sea grupal”.

Desde fuera, el meta ve bien al equipo. “El equipo está con muchas ganas de hacer una gran temporada y, de momento, se está cumpliendo el objetivo. Hay que mejorar tres o cuatro facetas que nos pide el míster, pero en general estamos bastante bien”.

Lo que no cambia es la competitividad de la categoría: “De los 22 equipos 16 quieren jugar playoff y 10 ascender. Hay que ir partido a partido, no te puedes plantear más allá de una semana. Todo está muy igualado y veremos hasta dónde llegamos. Creo que hay equipo de sobra para hacer cosas bonitas, lo veo todos los días entrenando. Pero hay que ir con cautela, semana a semana y, obviamente, con ambición. Mira el Leganés, con la plantilla que tiene, dónde estaba hasta ahora”.

El equipo se ejercitó esta mañana en las instalaciones del Centro Asturiano y mañana regresará al Requexón. Al término del ensayo se conocerá la lista de convocados para el viaje a tierras baleares, en la que es posible la presencia de canteranos. Por este motivo, Ziganda llamó a entrenar a los juveniles Osky, Yayo, Álex Cardero y el delantero Mario Fuente y también participó el centrocampista Joselu Guerra. Alguno de ellos podría jugar en el centro del campo, junto a Luismi, para dar descanso a Jimmy y Brugman.