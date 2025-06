El Tartiere se prepara para una guerra por el ascenso

Veljko Paunovic, entrenador del Oviedo, no dejó lugar a dudas en la rueda de prensa previa al choque: el encuentro de esta noche será una auténtica batalla. “Lo de mañana es una guerra. Así de fácil. En una guerra no influye nada, ni el resultado de la ida ni nada. Sólo influyen los jugadores que harán la guerra”, afirmó con contundencia, reflejando el clima de máxima tensión y concentración que se vive en el vestuario oviedista.

El técnico serbio no quiere relajaciones tras el buen resultado en la ida y ha dejado claro que su equipo saldrá a por la victoria desde el primer minuto. “Estamos preparados para lo que toque. Queremos que todos entiendan la importancia y nadie se relaje. Tras ganar al Cádiz pedí a todos que no se viniesen abajo y así fue, ahora pido lo contrario: que nadie se venga arriba”, explicó. Paunovic fue claro al señalar que el Real Oviedo no especulará: “No queremos empatar, queremos ganar”.

Por parte del Almería, la principal baja será la del delantero Luis Suárez, uno de los hombres más determinantes del equipo andaluz, cuya ausencia supondrá un reto adicional para superar la eliminatoria. Aun así, los de Rubi viajarán a Oviedo con la misión de remontar y dar un golpe sobre la mesa en busca del retorno a Primera.

El técnico del Real Oviedo también subrayó la importancia de mantener la concentración y el enfoque en todo momento: “Llevo desde la previa de la ida jugando la eliminatoria. No está resuelta para nada y ese enfoque hace que esté permanentemente concentrado. Es fundamental tener el objetivo claro y cómo conseguirlo”.

Con una afición entregada y un estadio que se espera lleno hasta la bandera, el Carlos Tartiere vivirá una noche de emociones fuertes. La lucha por el ascenso entra en su fase más decisiva y, como ha dicho Paunovic, en este tipo de partidos “no hay lugar para la especulación”. Esta noche, Oviedo y Almería librarán su particular guerra por un billete hacia Primera.

Esta noche podréis seguir el partido a través de Onda Cero Oviedo en el 95.2, en internet y a través de la app de Onda Cero.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar las declaraciones de Paunovic.