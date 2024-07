Roberto Suárez analiza el mercado

Confección de la Plantilla y Objetivos

Suárez explicó que, aunque la temporada pasada terminó tarde, el equipo ha estado trabajando arduamente en la confección de la nueva plantilla. "Hemos acabado tarde la temporada y, aunque hubo un paréntesis para elegir al entrenador, seguimos trabajando en la confección de la plantilla y eso se tiene que ver ahora. Hemos ido avanzando y el objetivo que tenemos es tener la mejor plantilla posible", afirmó. El director deportivo dejó claro que este objetivo implica tanto fichajes como posibles salidas, con el fin de posicionar al Oviedo en los primeros puestos de la clasificación: "Eso hace que pueda haber fichajes y también salidas, porque tenemos claro que queremos volver a estar arriba en la clasificación. El número de jugadores que faltan dependerá del mercado".

Límite Salarial y Papel del Filial

En cuanto al número de incorporaciones, Suárez destacó que no hay una cifra concreta, ya que todo dependerá del límite salarial del club. "No hay un número concreto. Hay un límite salarial y ese será el margen. Que el filial esté en Tercera RFEF no importa, pueden salir jugadores igualmente", comentó. Además, enfatizó la importancia de la pretemporada para conocer a los jugadores del filial que podrían integrarse al primer equipo: "Tenemos claro lo que tenemos ambos equipos y hay espacios que igual pueden ocupar chicos del B, aunque los tiene que conocer el míster. La pretemporada está para eso".

Reforzamiento de las Bandas

Suárez también informó sobre los planes para reforzar las posiciones de lateral izquierdo y derecho. "Esta semana tendremos cubierta la posición de lateral izquierdo. Nuestras opciones son las nuestras y las tenemos claras, trataremos de cerrarlas lo antes posible. En la otra banda lo mismo, aunque muchas veces no depende de nosotros. Hemos avanzado bastante y estos días tendremos algo más concreto", detalló.

Situación de Paulino y Obeng

El regreso de Paulino es uno de los temas prioritarios para el club. Suárez manifestó que la intención del Real Oviedo es que el jugador regrese, aunque aún están analizando las condiciones para hacerlo posible. "La intención del club es que Paulino regrese, aunque dentro de lo posible. Es jugador de la propiedad y hay que ver en qué condiciones puede volver. Está entrenando con Pachuca y estamos mirando qué es lo mejor. Aquí lo hizo muy bien y él quiere seguir en Oviedo, veremos si podemos cerrar el círculo", explicó.

Respecto a Obeng, Suárez señaló que el delantero, que tuvo una buena temporada en el Huesca, regresará al Oviedo y deberá ser evaluado por el entrenador. "Obeng es un jugador del Oviedo y vuelve tras una temporada buena en Huesca. Él sabe lo que hay. Queremos tener la mejor delantera posible y el entrenador los tiene que conocer. Hay un número alto de delanteros y toca ajustarlo", concluyó.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar a Aarón Escandell y Roberto Suárez.