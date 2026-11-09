Raúl González sustituye a Julián Calero

El Real Oviedo inicia una nueva etapa en su banquillo. La entidad azul ha decidido prescindir de y confiar la dirección del primer equipo a Raúl González Blanco, que asume el reto de reconducir un proyecto cuyo objetivo es el ascenso a Primera División. El cambio se produce apenas dos días después de que los oviedistas consiguieran imponerse al Cádiz (1-2) en el Nuevo Mirandilla.

El triunfo en tierras andaluzas no ha sido suficiente para modificar los planes de los responsables deportivos del club. La propiedad, encabezada por el Grupo Pachuca, llevaba varias semanas cuestionando la evolución del equipo y entendía que los resultados y el juego estaban lejos de corresponderse con la inversión realizada durante el verano.

La apuesta por Calero había sido uno de los movimientos importantes en la planificación de la temporada. El entrenador llegaba después de haber conseguido el ascenso con el Levante y reunía experiencia suficiente en Segunda División para asumir la responsabilidad de devolver al Oviedo a la máxima categoría. Sin embargo, la confianza inicial se fue debilitando conforme avanzaba la competición.

Los últimos encuentros aceleraron el deterioro de su situación. La eliminación copera frente al Numancia, un adversario de Segunda Federación, supuso un duro golpe para la imagen del equipo. Posteriormente, la derrota ante Las Palmas en el Carlos Tartiere incrementó el malestar por una actuación que evidenció las dificultades de los azules para imponer su juego.

La respuesta ofrecida el sábado en Cádiz, donde Estanis Pedrola e Ilyas Chaira firmaron los goles de la remontada, permitió sumar tres puntos importantes, pero no cambió la valoración que la dirección del club había realizado sobre el trabajo del entrenador.

Una segunda etapa que termina antes de lo previsto

Julián Calero abandona el Real Oviedo con un balance de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas en doce partidos de Liga. Los 18 puntos obtenidos dejan al equipo por debajo de las aspiraciones con las que arrancó el campeonato. A estos encuentros hay que añadir la eliminación en la primera ronda de la Copa del Rey.

Su salida también pone fin a una segunda vinculación con la entidad carbayona. En la campaña 2016-2017 había formado parte del cuerpo técnico de Fernando Hierro como segundo entrenador. Nueve años después regresó para asumir el mando del vestuario, con un contrato que se extendía hasta junio de 2027 y que no llegará a completar.

Raúl, ante su gran oportunidad en un banquillo profesional

El elegido para abrir un nuevo ciclo es Raúl González Blanco. A sus 49 años, el histórico delantero del Real Madrid afronta uno de los desafíos más importantes de su trayectoria como entrenador: dirigir por primera vez a un primer equipo profesional después de desarrollar toda su carrera técnica en la cantera madridista.

Raúl estuvo al frente del Real Madrid Castilla durante seis temporadas, entre 2019 y 2025, después de iniciar su recorrido en los equipos juveniles del club blanco. Su principal éxito llegó en 2020, cuando conquistó la UEFA Youth League con el Juvenil A.

Durante los últimos años, su nombre apareció en numerosas ocasiones entre los candidatos a ocupar diferentes banquillos del fútbol español y europeo, aunque hasta ahora no había dado el paso de abandonar la estructura del Real Madrid para asumir un proyecto de estas características.

La misión de Raúl será conseguir que el Oviedo encuentre la regularidad que le ha faltado en el arranque de temporada y aproveche el potencial de una plantilla confeccionada para pelear por los puestos de ascenso. El cambio de entrenador representa una nueva apuesta del Grupo Pachuca para intentar que el equipo recupere cuanto antes el protagonismo que se esperaba de él en Segunda División.