La Policía Nacional realiza simulacro de intervención antiterrorista en el Palacio de Congresos de Oviedo

La Policía Nacional ha realizado este martes un simulacro de intervención antiterrorista desarrollado en el Palacio de Congresos y Exposiciones 'Ciudad de Oviedo', en el marco de los protocolos de formación y coordinación de seguridad ciudadana.

En el ejercicio han participado más de 140 efectivos y ha sido supervisado por la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y por el jefe superior de Policía de Asturias, comisario principal Jorge Ignacio Moreno Amatriaín.

La respuesta operativa estuvo coordinada desde la Sala CIMAC del 091 (Centro Inteligente de Mando y Control). Las primeras unidades en llegar fueron las de Seguridad Ciudadana (Zetas) y el Grupo de Operaciones de Respuesta (GOR), que activaron los protocolos de reacción inmediata ante el supuesto incidente terrorista y lideraron la evacuación controlada del complejo. Posteriormente, efectivos de la UIP y la UPR aseguraron el perímetro y neutralizaron la amenaza, con el apoyo de drones de la Unidad Aérea.

En el ámbito técnico, la Unidad de Subsuelo inspeccionó las galerías críticas del recinto, mientras los Tedax-Nrbq y los guías caninos se encargaron de neutralizar posibles amenazas adicionales. Una vez controlada la situación simulada, la Policía Científica tomó el relevo para la recogida de evidencias y el análisis del escenario, completando así el ciclo operativo del ejercicio.

El simulacro, que comenzó a las 10.00 horas, ha servido para afianzar la capacidad de respuesta y la coordinación entre los distintos servicios de emergencia. En él han participado de forma conjunta efectivos de la Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, servicios sanitarios y Protección Civil. Para su desarrollo se prohibió la circulación rodada en las calles adyacentes y se utilizaron señales acústicas y luminosas con el fin de dotar a la escena del mayor realismo posible.

La Policía Nacional ha agradecido la colaboración y la calma mostrada por residentes y trabajadores de la zona. Destaca que, pese al despliegue masivo de vehículos y medios, el comportamiento ejemplar de la ciudadanía ha permitido que el ejercicio se desarrollara de forma controlada, garantizando en todo momento la operatividad del entorno del edificio.

Simulacro atentado terrorista en el Calatrava