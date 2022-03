Oviedo aprueba sus cuentas para 2022

Con un pleno extraordinario y presencial, el equipo de Gobierno formado por Partido Popular y Ciudadanos sacaron adelante las cuentas con las que el Ayuntamiento de Oviedo contará para 2022. La votación ha salido adelante con los 14 votos favorables de populares y naranjas, mientras que la oposición (13) PSOE, Somos y Vox se posicionaron en contra de las cuentas.

El concejal de Economía, Javier Cuesta, ha explicado que "el entorno de incertidumbre ha determinado que este proceso se haya alargado en el tiempo" y ha calificado el presupuesto de "expansivo" sobre todo en aquellos ámbitos que fijan las prioridades de la ciudad.

En materia de inversión, supera los 24,7 millones con el objetivo de consolidar y arrancar los grandes proyectos de la ciudad. "El desarrollo de la actividad económica y recuperación de la economía y reforzar el tejido económico y empresarial también es fundamental como así se refleja en este presupuesto, situando estas políticas de recuperación económica y el empleo en el vértice, además de reducir la presión fiscal sobre todo a aquellos colectivos y personas que lo están pasando peor. Este es el presupuesto que Oviedo necesita y que fija una serie de políticas que desde el inicio de este mandato se han ido consolidando", añade.

Por su parte, la concejala Ana Rivas, del grupo municipal del PSOE, ha insistido en que "este presupuesto va a tener una vigencia de nueve meses salvo que ustedes quieran prorrogarlo. Será el último que este gobierno tendrá la posibilidad de gestionar íntegramente, un presupuesto que nada cumple lo que ustedes defienden, que no cumple con el compromiso que ratificaron del 20% para inversión. La excusa de la incertidumbre ya se dijo en 2020, es una mala excusa porque la pandemia no afectó en exclusiva a este ayuntamiento".

Y añade que "este presupuesto expansivo lo que aumenta son los gastos corrientes estructurales y no responde a las necesidades del municipio, que no tiene en cuenta las consecuencias de la pandemia, que abandona a los autónomos y empresas, salvo a un sector muy concreto de la economía ovetense. Un 58% de empresas que tenían derecho a cobrar ayudas les han dejado tiradas".

La edil socialista ha subrayado también que "es un presupuesto fantasma a la vista la ejecución de estos años, la inversión y la política fiscal. Y ha añadido que "se han olvidado de proyectos como el Palacio de los niños, el 'Silicom Valley' de Ventanielles, la Fábrica de gas, La Vega, el Polideportivo de Trubia, el cambio de las luminarias, los proyectos financiados por los Fondos Edusi, la glorieta de la Cruz Roja, y la de Santullan".

Por el grupo Somos Oviedo, Rubén Rosón, ha explicado que el gobierno no ha aceptado ninguna enmienda de la oposición ni de los vecinos. "Estamos casi a mitad de marzo con lo que entrará en vigor tres meses más tarde de los que es razonable. Además, durante todo 2021 no tuvimos un presupuesto actualizado cuando más se necesitaba por eso, por ejemplo, la ejecución de obras es ridícula, apenas 7 millones, cero inversiones de calado y una oferta pública de empleo inexistente. No hay otro ayuntamiento en este país con mayor remante de tesorería".

Además destaca que el ayuntamiento "dará menos becas que en 2018 y hará menos inversiones que en 2018, ahora que hay más capacidad de gasto y las leyes lo permiten. También por Somos, Ignacio Fernández del Páramo, ha acusado de "sectarismo político al bipartito. Solo negociáis con un pequeño grupo de privilegiados, defendéis esos intereses y no los de los ovetenses. Son los amigos que hacen la política municipal por eso rechazáis la propuestas de la oposición y también las vecinos".

La portavoz de Vox, Cristina Coto, ha asegurado que "ese mantra de que el PP baja impuestos queda desmentido por el hecho de mantener, por ejemplo, la plusvalía. Han subido impuestos e ingresos. Han demostrado de nuevo su voracidad fiscal". A su juicio, "los ciudadanos ya saben a qué tipo de ayuntamiento se enfrentan en materia fiscal. Vox ya votó en contra de este presupuesto y de las ordenanzas fiscales y lo volveremos a hacer porque queremos evitar el éxodo de vecinos".

Coto destaca que "estos presupuestos son una quimera, y apoyarlos sería un acto de fe, pero Vox no lo va a hacer porque la política no es un acto de fe. Este ayuntamiento se encuentra sumido en la post verdad. Han renunciado al realismo para exigir, por justicia, lo que necesita Oviedo".