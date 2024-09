Martín Peláez defiende la gestión de Pachuca

Peláez comenzó recordando la temporada pasada como un punto culminante para el club: "Lo que se vivió fue maravilloso y ayudó a la campaña de abonados y patrocinios, incluso fuera de España. Al final, los resultados marcan la cuestión económica de los clubes. Tenemos que mantener la ilusión y la sinergia que se generó entre la afición y el club". Estas palabras subrayan cómo los éxitos deportivos no solo han beneficiado al equipo en el campo, sino también a nivel económico, fortaleciendo la marca del Real Oviedo más allá de las fronteras españolas.

En cuanto al estadio Carlos Tartiere, Peláez resaltó las renovaciones que se han llevado a cabo y los próximos proyectos en marcha: "Se renovaron palcos, sala de prensa, vestuario... Estamos en la fase de la confección de la capilla y los dos 'corners', que van a quedar muy bonitos". Además, el presidente remarcó que, aunque las mejoras son importantes, la administración debe actuar con prudencia: "Seguiremos generando mejoras en el Tartiere, pero primero tenemos que pagar la primera etapa".

Uno de los puntos más relevantes de sus declaraciones fue su respuesta a los comentarios del presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien aseguró que algunos clubes pertenecientes a grupos empresariales están bajo la lupa de la patronal. Peláez fue claro al defender la integridad del Real Oviedo en este aspecto: "El comentario es hacia los clubes que pertenecen a grupos, por si pudiéramos hacer cosas que no podemos hacer. Nos vigila, pero siempre hemos cumplido con las reglas. Si hubiéramos incumplido en algo no nos lo hubiera permitido. Estamos muy tranquilos". Además, destacó que el club goza actualmente del mayor límite salarial de su historia, gracias en parte a la reciente venta del jugador Bretones.

Peláez también admitió que el club se excedió ligeramente en el mercado de fichajes, aunque de manera controlada: "Al cierre del mercado nos excedimos cien mil euros, pero hay una política que te lo permite. Estamos bien con el límite salarial". Sobre la futura ciudad deportiva del club, explicó que están a la espera de estudios ambientales, y esperan presentar el proyecto al Ayuntamiento para comenzar la construcción en enero.

En cuanto al desempeño en la presente temporada, Peláez no ocultó la complejidad del inicio: "Con el trabajo estamos contentos. No podemos negar que ha sido complicado, con muchos jugadores nuevos y un cuerpo técnico nuevo". No obstante, aseguró que el equipo tiene las herramientas necesarias para retomar la senda del éxito: "Tenemos plantilla y cuerpo técnico, ahora es complicado volver a agarrar esa unión. No estamos contentos con el desempeño actual del equipo, sentimos que estamos en deuda".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones del presidente del Real Oviedo.