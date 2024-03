Leo Román: “Quería protagonismo y quería un desafío”

Leo Román se ha ganado un papel de protagonista en el Real Oviedo y el meta balear se siente en el mejor momento de su carrera: “Estoy contento y feliz en Oviedo. Me hacía mucha falta y estoy disfrutando del año. En Oviedo he encontrado un sitio donde crecer, estar a gusto y ser feliz. En verano tenía muy claro que iba a salir del Mallorca sí o sí. Era el momento de arriesgar y de buscar minutos, no quedarme a esperar qué pasaba. Quería protagonismo y quería un desafío, salir, probarme y demostrar que estoy preparado. Eso hice y por ello trabajo cada semana”.

Ante el Racing firmó una actuación estelar y tenía ganas de sentirse así de bien bajo los palos: “Defensivamente somos muy sólidos y estamos acostumbrado a recibir pocas ocasiones. Podemos estar dos partidos seguidos sin que nos lleguen, así que hay que estar concentrado siempre, actuar cuando se necesita y estar preparado para el día de partido parar lo que llegue. Últimamente parecía que cada ocasión del rival entraba y me daba rabia, pero hay que tener la cabeza fría y ser consciente de cuándo puedo intervenir y cuándo no. Hay que esperar la oportunidad e intentar ser decisivo cuando se me necesite”.

Aunque el equipo aún no ha pisado la zona de playoff, el vestuario lo asume con naturalidad: “¿Desaprovechar oportunidades de playoff? Lo más importante es estar en la lucha. Ha habido partidos en los que sí ganamos y tampoco nos metimos. Lo importante es seguir cerca y cuando lleguen las últimas jornadas sí saber que si ganamos tantos partidos nos meteremos”.

