“Si entramos será por méritos propios y si no porque no ha dado”

“Mi punto de vista es que si jugamos el playoff será por merecimientos propios y si no lo jugamos será porque no nos ha dado para llegar”. José Ángel Ziganda lo tiene claro a 48 horas de cerrar la temporada regular, el técnico navarro del Real Oviedo no quiere pensar en el resto de rivales y pide concentración máxima para sacar adelante el encuentro frente al Ibiza.

“El domingo irán 20.000 al campo y es suficiente motivo para saber qué club representamos y la imagen que tenemos que intentar dar el domingo, eso es lo único que está ahora en nuestra mano”, con eso debería ser suficiente motivación para que el equipo no baje la intensidad de las últimas jornadas.

En el enlace de esta noticias puedes escuchar íntegramente las palabras de Ziganda