Consulta la agenda del fin de semana

PRIMERA DIVISIÓN
REAL OVIEDO
MALLORCA
HOY 21.00
SEGUNDA DIVISIÓN
REAL SOCIEDAD B
SPORTING
SÁB. 18.30
PRIMERA RFEF
BARAKALDO
AVILÉS
SÁB. 18.15
SEGUNDA RFEF
VETUSTA
LEALTAD
SÁB. 16.30
LANGREO
SARRIANA
DOM. 17.00
FABRIL
MARINO
DOM. 17.00
TERCERA RFEF
COLUNGA
COVADONGA
SÁB. 12.00
L’ENTREGU
AVILÉS STADIUM
SÁB. 18.00
SPORTING ATLÉTICO
LLANERA
DOM. 12.00
LLANES
TITÁNICO
DOM. 12.00
CERAES
LENENSE
DOM. 12.00
TUILLA
NAVARRO
DOM. 15.45
CAUDAL
PRAVIANO
DOM. 17.00
SIERO
GIJÓN INDUSTRIAL
DOM. 17.00
MOSCONIA
SAN MARTÍN
DOM. 17.00
PRIMERA RFEF FEMENINA
EUROPA
REAL OVIEDO
DOM. 12.00
SEGUNDA RFEF FEMENINA
SPORTING
RACING
SÁB. 15.45
BIZKERRE
AVILÉS
SÁB. 16.00
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
SPORTING
PONTEVEDRA
SÁB. 15.45
COMPOSTELA
TSK ROCES
SÁB. 1600
FERROL
REAL OVIEDO
DOM. 12.30
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDO
GRUPO ALEGA CANTABRIA
SÁB. 19.00
2ª FEB
CÍRCULO GIJÓN
CÁCERES
SÁB. 18.00
3ª FEB
ROSALIA
UNIVERSIDAD OVIEDO
SÁB. 20.00
BETANZOS
NAVIA LA MAGALLA
DOM. 17.00
LIGA FEMENINA 2
TARRAGONA
ADBA SANFER ARTCHIVO
SÁB. 19.00
CORUÑA
SIROKO GIJÓN BASKET
SÁB. 18.00
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
BOLAÑOS
LOBAS GLOBAL ATAC
SÁB. 20.00
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
SORIA
CONFÍA BASE OVIEDO
SÁB. 18.00
PLATA FEMENINA
FUENTES CARRIONAS
BALONMANO GIJÓN
SÁB. 17.00
1ª NACIONAL MASCULINA
UNIVERSIDAD LEÓN
HORIZONTE ATLÉTICA
SÁB. 17.00
CAMARGO
AUTOCENTER PRINCIPADO
SÁB. 17.30
SALAMANCA
ROYAL PREMIUM
SÁB. 19.30
GRUPO
MARAVILLAS
SÁB. 20.00
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
BEMBIBRE
TELECABLE
HOY 20.15
CP MIERES
ALPICAT
SÁB. 20.00
OK LIGA BRONCES NORTE
BOOLING
SANTUTXU
SÁB. 20.00
TRAVIESAS
MIERES
SÁB. 20.00
TELECABLE
COMPAÑÍA DE MARIA B
DOM. 12.00
OVIEDO ROLLER
URDANETA
LUNES 18.30
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPO
TORREJÓN
SÁB. 17.00
SUPERLIGA 2 MASCULINA
SANTANDERINA
CID JOVELLANOS
SÁB. 19.00