Consulta la agenda del fin de semana

En nuestra agenda deportiva del fin de semana repasamos las principales citas de nuestros equipos

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

REAL OVIEDO

MALLORCA

HOY 21.00

SEGUNDA DIVISIÓN

REAL SOCIEDAD B

SPORTING

SÁB. 18.30

PRIMERA RFEF

BARAKALDO

AVILÉS

SÁB. 18.15

SEGUNDA RFEF

VETUSTA

LEALTAD

SÁB. 16.30

LANGREO

SARRIANA

DOM. 17.00

FABRIL

MARINO

DOM. 17.00

TERCERA RFEF

COLUNGA

COVADONGA

SÁB. 12.00

L’ENTREGU

AVILÉS STADIUM

SÁB. 18.00

SPORTING ATLÉTICO

LLANERA

DOM. 12.00

LLANES

TITÁNICO

DOM. 12.00

CERAES

LENENSE

DOM. 12.00

TUILLA

NAVARRO

DOM. 15.45

CAUDAL

PRAVIANO

DOM. 17.00

SIERO

GIJÓN INDUSTRIAL

DOM. 17.00

MOSCONIA

SAN MARTÍN

DOM. 17.00

PRIMERA RFEF FEMENINA

EUROPA

REAL OVIEDO

DOM. 12.00

SEGUNDA RFEF FEMENINA

SPORTING

RACING

SÁB. 15.45

BIZKERRE

AVILÉS

SÁB. 16.00

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

SPORTING

PONTEVEDRA

SÁB. 15.45

COMPOSTELA

TSK ROCES

SÁB. 1600

FERROL

REAL OVIEDO

DOM. 12.30

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDO

GRUPO ALEGA CANTABRIA

SÁB. 19.00

2ª FEB

CÍRCULO GIJÓN

CÁCERES

SÁB. 18.00

3ª FEB

ROSALIA

UNIVERSIDAD OVIEDO

SÁB. 20.00

BETANZOS

NAVIA LA MAGALLA

DOM. 17.00

LIGA FEMENINA 2

TARRAGONA

ADBA SANFER ARTCHIVO

SÁB. 19.00

CORUÑA

SIROKO GIJÓN BASKET

SÁB. 18.00

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

BOLAÑOS

LOBAS GLOBAL ATAC

SÁB. 20.00

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

SORIA

CONFÍA BASE OVIEDO

SÁB. 18.00

PLATA FEMENINA

FUENTES CARRIONAS

BALONMANO GIJÓN

SÁB. 17.00

1ª NACIONAL MASCULINA

UNIVERSIDAD LEÓN

HORIZONTE ATLÉTICA

SÁB. 17.00

CAMARGO

AUTOCENTER PRINCIPADO

SÁB. 17.30

SALAMANCA

ROYAL PREMIUM

SÁB. 19.30

GRUPO

MARAVILLAS

SÁB. 20.00

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

BEMBIBRE

TELECABLE

HOY 20.15

CP MIERES

ALPICAT

SÁB. 20.00

OK LIGA BRONCES NORTE

BOOLING

SANTUTXU

SÁB. 20.00

TRAVIESAS

MIERES

SÁB. 20.00

TELECABLE

COMPAÑÍA DE MARIA B

DOM. 12.00

OVIEDO ROLLER

URDANETA

LUNES 18.30

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

TORREJÓN

SÁB. 17.00

SUPERLIGA 2 MASCULINA

SANTANDERINA

CID JOVELLANOS

SÁB. 19.00

