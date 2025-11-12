Colombatto: “No voy a permitir que se hable así de nuestro equipo”

El argentino recordó los difíciles momentos vividos en su llegada al club hace dos años: “Recuerdo cuando llegué hace dos años y la situación era parecida, pero en una categoría inferior. Hay que acordarse de dónde venimos y en aquel momento lo sacamos a flote”. Colombatto aseguró que la actual situación, aunque exigente, no es tan crítica como la vivida en 2023, cuando el equipo estaba último en Segunda: “Soy muy positivo, pero entonces no podíamos hablar de ascenso. También había mal humor en la calle. Esa situación fue más difícil que la de ahora. Ahora estás en Primera y a dos puntos de salir del descenso”.

Pese a la falta de victorias recientes, el jugador ve signos de mejora en el trabajo del equipo y el nuevo técnico, Luis Carrión: “En los últimos partidos competimos, en Girona y ante Osasuna merecimos ganar. En Bilbao no fue un mal primer tiempo. El equipo ha mejorado, aunque faltan los resultados”.

Colombatto fue especialmente contundente al defender a sus compañeros y al cuerpo técnico: “No creo eso de que los que estábamos en Segunda no valemos ahora. Eso me toca el orgullo. Estoy en Primera y necesito resultados para demostrarlo. Somos los jugadores los responsables, no los entrenadores”.

El mediocentro insistió en que el grupo sigue unido y comprometido, destacando el apoyo de la afición oviedista: “La gente no nos ha dejado, sigue apoyando a pesar de que los resultados no se den. Tenemos que demostrarles que podemos darle la vuelta a esto. Estos dos meses son claves”.

Para el argentino, el parón llega en un momento oportuno para reflexionar y reaccionar antes de una serie de partidos decisivos: “El vestuario siente la frustración, pero estamos unidos. Después vienen cinco partidos claves antes de Navidad, ahí tenemos que conseguir los resultados que creo que podemos lograr”.

Finalmente, Colombatto cerró con un mensaje de orgullo y rebeldía: “En estos momentos, en los que nadie da un duro por nosotros, te tiene que tocar el orgullo. Me ha costado mucho llegar a Primera y no voy a permitir que se hable de esa manera de nuestro equipo. Tenemos que rebelarnos y llegar fuertes a Navidad”.