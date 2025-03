Cazorla llama a la unidad

Santi Cazorla tomó la palabra antes de que nadie le preguntase: "Antes de empezar quiero mandar un mensaje de agradecimiento al anterior cuerpo técnico: Javi Calleja, Luismi Loro, José Romero y Jesús Unanua. Más allá de que a la gente le haya podido gustar más o menos, están las personas y han hecho un trabajo que no es juzgable, han dado el 200%. Se han desvivido para que este club consiga el objetivo. No voy a negar que me une una relación con el entrenador, hemos compartido muchísimo y al final, cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. Todos somos culpables, aunque lo pague el entrenador. Hay que ver qué se ha hecho mal. Quiero desearle lo mejor a Javi y su cuerpo técnico".

Cazorla reconoció que el despido de Calleja fue una sorpresa para la plantilla: "Fue rápido e inesperado. La situación no es del todo mala, aunque las sensaciones no eran las adecuadas, seguramente. El domingo después del partido hablo con el míster, para analizar lo que pasó e intentar mejorar. El lunes ya se empiezan a escuchar cosas y te mantienes al margen, queriendo mantener la calma".

El 8 hizo un llamado a la autocrítica dentro de la plantilla: "Dependerá de nosotros. No somos el último clasificado, vamos sextos y relativamente cerca del ascenso directo, aunque se hayan alejado. De Burgos salimos líderes y parecía que estábamos ascendidos. Ojalá los jugadores demos un paso adelante".

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegramente las declaraciones de Santi Cazorla.