Cazorla: “Era el momento de arriesgar”

"En lo personal es un momento complicado. No voy a engañar a nadie, tengo esa sensación de dejar al equipo tirado en el momento más importante de la temporada. Arriesgué ante el Andorra y no me arrepiento, era el momento de arriesgar," confesó Cazorla. "Si el equipo entra, que estoy convencido de que será así, y puedo jugar, lo haré. Aunque tenga riesgo alto de romperme, lo haré. Para eso he venido. Por todo esto me cuesta aceptar un poco la situación."

Las palabras de Cazorla son un testimonio de su inquebrantable espíritu de equipo y su dedicación. "Los médicos y el míster ya lo saben, si hay un 1% de opciones de jugar el playoff lo haré. Por edad y por tema contractual no me interesa lo que pase con mis lesiones, otros jugadores, como es normal, pueden pensar más en su futuro. Yo ya no, solo pienso en el equipo, en el club y en ayudar. Si me tengo que arriesgar a una lesión, lo haré, no será un impedimento. Quiero jugar."

El veterano jugador no duda en mostrar su disposición a sacrificar su salud por el bien del equipo, una muestra clara de liderazgo y compromiso. "Todos me preguntan que cómo va la lesión y si tengo opciones de jugar. Si entramos en playoff agotaré todas las opciones y ya lo sabe todo el mundo, quiero forzar lo máximo posible. La única opción que tengo de volver a jugar esta temporada es entrar en el playoff."

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa íntegra de Cazorla.