Así viene el fin de semana

PRIMERA DIVISIÓN

BARCELONA

REAL OVIEDO

DOM. 16.15

SEGUNDA DIVISIÓN

SPORTING

MIRANDÉS

SÁB. 18.30

PRIMERA RFEF

AVILÉS

LUGO

DOM. 18.15

SEGUNDA RFEF

VETUSTA

CORUXO

SÁB. 16.00

RAYO CANTABRIA

LANGREO

DOM. 12.00

LEALTAD

ÁVILA

DOM. 16.00

BERGANTIÑOS

MARINO

DOM. 17.00

TERCERA RFEF

NAVARRO

L’ENTREGU

DOM. 12.00

GIJÓN INDUSTRIAL

SPORTING ATLÉTICO

DOM. 12.00

PRAVIANO

LLANES

DOM. 12.00

LENENSE

TITÁNICO

DOM. 12.00

SAN MARTÍN

LLANERA

DOM. 12.00

COVADONGA

AVILÉS STADIUM

DOM. 12.00

TUILLA

CEARES

DOM. 16.15

SIERO

COLUNGA

DOM. 17.30

CAUDAL

MOSCONIA

DOM. 18.00

PRIMERA RFEF FEMENINA

ATLÉTICO B

REAL OVIEDO

DOM. 17.00

SEGUNDA RFEF FEMENINA

AVILÉS

OLÍMPICO DE LEÓN

SÁB. 16.15

BURGOS

SPORTING

DOM. 16.30

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

MONTAÑEROS

SPORTING

SÁB. 16.00

TSK ROCES

SOLARES

SÁB 16.30

REAL OVIEDO

LUGO

DOM. 12.30

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDO

2ª FEB

CÍRCULO GIJÓN

3ª FEB

NAVIA LA MAGALLA

MARIN

SÁB. 19.00

UNIVERSIDAD OVIEDO

CULLEREDO

SÁB. 19.00

LIGA FEMENINA 2

ADBA SANFER ARTCHIVO

SIROKO GIJÓN BASKET

SÁB. 19.00

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

ZARAGOZA

LOBAS GLOBAL ATAC

SÁB 17.45

PLATA FEMENINA

BALONMANO GIJÓN

ROMADE

SÁB. 19.30

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

CONFÍA BASE OVIEDO

BENIDORM

SÁB. 18.30

1ª NACIONAL MASCULINA

ROYAL PREMIUN GIJÓN

HORIZONTE ATLÉTICA

SÁB. 17.00

AUTOCENTER PRINCIPADO

GRUPO

SAB. 18.00

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

VOLTREGÁ

MIERES

SÁB. 17.30

TELECABLE

LAS ROZAS

SÁB. 19.15

OK PLATA FEMENINA

PATINALÓN

CAMBRE

SÁB. 18.30

TRAVIESAS

OVIEDO ROLLER

SÁB. 20.00

OK LIGA BRONCES NORTE

OVIEDO ROLLER

TELECABLE

SÁB. 20.00

MIERES

PATINALÓN

SÁB. 20.00

OLEIROS

OVIEDO BOOLING

SÁB. 20.30

BADMINTON

OVIEDO

ASTURES

SÁB. 17.30

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE

RECOLETAS

PASEK BELENOS

DOM. 12.00

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

ASTILLREO

SÁB. 17.00

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

MORENO SÁIZ SPORTING

CV OVIEDO

SAB. 16.00

GRUPO

ARONA

SÁB. 19.30

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CV OVIEDO

GETXO

SÁB. 17.00

EMEVE

LOS CAMPOS

SÁB. 16.15

TEIS

CURTIDORA UNIVERSIDAD

SÁB. 19.15

