Así viene el fin de semana

PRIMERA DIVISIÓN
BARCELONA
REAL OVIEDO
DOM. 16.15
SEGUNDA DIVISIÓN
SPORTING
MIRANDÉS
SÁB. 18.30
PRIMERA RFEF
AVILÉS
LUGO
DOM. 18.15
SEGUNDA RFEF
VETUSTA
CORUXO
SÁB. 16.00
RAYO CANTABRIA
LANGREO
DOM. 12.00
LEALTAD
ÁVILA
DOM. 16.00
BERGANTIÑOS
MARINO
DOM. 17.00
TERCERA RFEF
NAVARRO
L’ENTREGU
DOM. 12.00
GIJÓN INDUSTRIAL
SPORTING ATLÉTICO
DOM. 12.00
PRAVIANO
LLANES
DOM. 12.00
LENENSE
TITÁNICO
DOM. 12.00
SAN MARTÍN
LLANERA
DOM. 12.00
COVADONGA
AVILÉS STADIUM
DOM. 12.00
TUILLA
CEARES
DOM. 16.15
SIERO
COLUNGA
DOM. 17.30
CAUDAL
MOSCONIA
DOM. 18.00
PRIMERA RFEF FEMENINA
ATLÉTICO B
REAL OVIEDO
DOM. 17.00
SEGUNDA RFEF FEMENINA
AVILÉS
OLÍMPICO DE LEÓN
SÁB. 16.15
BURGOS
SPORTING
DOM. 16.30
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
MONTAÑEROS
SPORTING
SÁB. 16.00
TSK ROCES
SOLARES
SÁB 16.30
REAL OVIEDO
LUGO
DOM. 12.30
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDO
2ª FEB
CÍRCULO GIJÓN
3ª FEB
NAVIA LA MAGALLA
MARIN
SÁB. 19.00
UNIVERSIDAD OVIEDO
CULLEREDO
SÁB. 19.00
LIGA FEMENINA 2
ADBA SANFER ARTCHIVO
SIROKO GIJÓN BASKET
SÁB. 19.00
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
ZARAGOZA
LOBAS GLOBAL ATAC
SÁB 17.45
PLATA FEMENINA
BALONMANO GIJÓN
ROMADE
SÁB. 19.30
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
CONFÍA BASE OVIEDO
BENIDORM
SÁB. 18.30
1ª NACIONAL MASCULINA
ROYAL PREMIUN GIJÓN
HORIZONTE ATLÉTICA
SÁB. 17.00
AUTOCENTER PRINCIPADO
GRUPO
SAB. 18.00
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
VOLTREGÁ
MIERES
SÁB. 17.30
TELECABLE
LAS ROZAS
SÁB. 19.15
OK PLATA FEMENINA
PATINALÓN
CAMBRE
SÁB. 18.30
TRAVIESAS
OVIEDO ROLLER
SÁB. 20.00
OK LIGA BRONCES NORTE
OVIEDO ROLLER
TELECABLE
SÁB. 20.00
MIERES
PATINALÓN
SÁB. 20.00
OLEIROS
OVIEDO BOOLING
SÁB. 20.30
BADMINTON
OVIEDO
ASTURES
SÁB. 17.30
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE
RECOLETAS
PASEK BELENOS
DOM. 12.00
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPO
ASTILLREO
SÁB. 17.00
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
MORENO SÁIZ SPORTING
CV OVIEDO
SAB. 16.00
GRUPO
ARONA
SÁB. 19.30
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CV OVIEDO
GETXO
SÁB. 17.00
EMEVE
LOS CAMPOS
SÁB. 16.15
TEIS
CURTIDORA UNIVERSIDAD
SÁB. 19.15