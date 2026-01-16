Así viene el fin de semana

PRIMERA DIVISIÓN
OSASUNA
REAL OVIEDO
SÁB. 18.30
SEGUNDA DIVISIÓN
CULTURAL
SPORTING
SÁB. 16.30
PRIMERA RFEF
ATHLETIC B
AVILÉS
HOY 20.30
SEGUNDA RFEF
MARINO
LEALTAD
DOM. 17.00
SARRIANA
VETUSTA
DOM. 17.00
LANGREO
FABRIL
DOM. 17.00
TERCERA RFEF
SPORTING ATLÉTICO
PRAVIANO
DOM. 12.00
LLANERA
COVADONGA
DOM. 12.00
COLUNGA
NAVARRO
DOM. 12.00
TITÁNICO
SAN MARTÍN
DOM. 12.00
CEARES
CAUDAL
DOM. 12.00
LLANES
LENENSE
DOM. 12.00
AVILÉS STADIUM
TUILLA
DOM. 12.00
SIERO
MOSCONIA
DOM. 17.00
L’ENTREGU
GIJON INDUSTRIAL
DOM. 17.00
PRIMERA RFEF FEMENINA
REAL OVIEDO
VILLARREAL
SÁB. 1630
SEGUNDA RFEF FEMENINA
SPORTING
REAL SOCIEDAD B
SÁB. 15.45
ATHLETIC B
AVILÉS
SÁB. 16.00
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
TENERIFE
SPORTING
SÁB. 12.00
ATLETICO DE MADRID
TSK ROCES
DOM. 12.00
4-1
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDO
MELILLA
SÁB. 19.00
2ª FEB
JAÉN
CÍRCULO GIJÓN
DOM. 12.30
3ª FEB
MARÍN ENCE PEIXE LAGO
UNIVERSIDAD OVIEDO
SÁB. 20.00
CAJA RURAL LEÓN
NAVIA LA MAGALLA
DOM. 12.00
LIGA FEMENINA 2
SIROKO GIJÓN BASKETBALL
MATARÓ
SÁB. 20.00
MANRESA
ADBA SANFER ARTCHIVO
DOM. 12.30
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LLEIDA
LOBAS GLOBAL ATAC
SÁB. 18.30
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
SANTANDER
CONFÍA BASE OVIEDO
SÁB. 18.00
PLATA FEMENINA
ROCASA GRAN CANARIA
BALONMANO GIJÓN
SÁB. 16.30
1ª NACIONAL MASCULINA
AUTOCENTER PRINCIPADO
ROYAL PREMIUM
SÁB. 18.00
HORIZONTE ATLÉTICA
RECOLETAS
SÁB. 18.00
GRUPO
SAFA
SÁB. 20.00
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
SANT CUGAT
SÁB. 13.00
MANLLEU
MIERES
SÁB. 13.00
OK PLATA FEMENINA
OVIEDO ROLLER
RASPEIG
SÁB. 20.00
PONTEAREAS
PATINALÓN
DOM. 12.00
OK LIGA BRONCES NORTE
TELECABLE
ÓRDENES
SÁB. 16.30
PATINALÓN
ESCOLA LUBIANS
SÁB. 19.00
SANTUTXU
OVIEDO ROLLER
SÁB. 19.30
OVIEDO BOOLING
COMPAÑÍA DE MARÍA B
SÁB. 20.00
LICEO
MIERES
DOM. 12.00
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE
COMPLUTENSE CISNEROS
PASEK BELENOS
SÁB. 17.00
DIVISIÓN DE HONOR B
REAL OVIEDO
GUIPUZCOA
DOM. 12.00
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPO
TORRELAVEGA
SÁB. 17.00
SUPERLIGA 2 MASCULINA
BOIRO
CID JOVELLANOS
SÁB. 19.00
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
CV OVIEDO
PALENCIA
SÁB. 19.30
COSLADA
GRUPO
DOM. 10.00
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
CV OVIEDO
SESTAO
SÁB. 17.00
LOS CAMPOS
OLEIROS
SÁB. 20.00
GETXO
CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
DOM. 11.30