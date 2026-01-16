POLIDEPORTIVO

Así viene el fin de semana

Consulta las principales citas de los equipos de Asturias en nuestra agenda deportiva del fin de semana

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

OSASUNA

REAL OVIEDO

SÁB. 18.30

SEGUNDA DIVISIÓN

CULTURAL

SPORTING

SÁB. 16.30

PRIMERA RFEF

ATHLETIC B

AVILÉS

HOY 20.30

SEGUNDA RFEF

MARINO

LEALTAD

DOM. 17.00

SARRIANA

VETUSTA

DOM. 17.00

LANGREO

FABRIL

DOM. 17.00

TERCERA RFEF

SPORTING ATLÉTICO

PRAVIANO

DOM. 12.00

LLANERA

COVADONGA

DOM. 12.00

COLUNGA

NAVARRO

DOM. 12.00

TITÁNICO

SAN MARTÍN

DOM. 12.00

CEARES

CAUDAL

DOM. 12.00

LLANES

LENENSE

DOM. 12.00

AVILÉS STADIUM

TUILLA

DOM. 12.00

SIERO

MOSCONIA

DOM. 17.00

L’ENTREGU

GIJON INDUSTRIAL

DOM. 17.00

PRIMERA RFEF FEMENINA

REAL OVIEDO

VILLARREAL

SÁB. 1630

SEGUNDA RFEF FEMENINA

SPORTING

REAL SOCIEDAD B

SÁB. 15.45

ATHLETIC B

AVILÉS

SÁB. 16.00

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

TENERIFE

SPORTING

SÁB. 12.00

ATLETICO DE MADRID

TSK ROCES

DOM. 12.00

4-1

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDO

MELILLA

SÁB. 19.00

2ª FEB

JAÉN

CÍRCULO GIJÓN

DOM. 12.30

3ª FEB

MARÍN ENCE PEIXE LAGO

UNIVERSIDAD OVIEDO

SÁB. 20.00

CAJA RURAL LEÓN

NAVIA LA MAGALLA

DOM. 12.00

LIGA FEMENINA 2

SIROKO GIJÓN BASKETBALL

MATARÓ

SÁB. 20.00

MANRESA

ADBA SANFER ARTCHIVO

DOM. 12.30

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LLEIDA

LOBAS GLOBAL ATAC

SÁB. 18.30

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

SANTANDER

CONFÍA BASE OVIEDO

SÁB. 18.00

PLATA FEMENINA

ROCASA GRAN CANARIA

BALONMANO GIJÓN

SÁB. 16.30

1ª NACIONAL MASCULINA

AUTOCENTER PRINCIPADO

ROYAL PREMIUM

SÁB. 18.00

HORIZONTE ATLÉTICA

RECOLETAS

SÁB. 18.00

GRUPO

SAFA

SÁB. 20.00

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

SANT CUGAT

SÁB. 13.00

MANLLEU

MIERES

SÁB. 13.00

OK PLATA FEMENINA

OVIEDO ROLLER

RASPEIG

SÁB. 20.00

PONTEAREAS

PATINALÓN

DOM. 12.00

OK LIGA BRONCES NORTE

TELECABLE

ÓRDENES

SÁB. 16.30

PATINALÓN

ESCOLA LUBIANS

SÁB. 19.00

SANTUTXU

OVIEDO ROLLER

SÁB. 19.30

OVIEDO BOOLING

COMPAÑÍA DE MARÍA B

SÁB. 20.00

LICEO

MIERES

DOM. 12.00

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE

COMPLUTENSE CISNEROS

PASEK BELENOS

SÁB. 17.00

DIVISIÓN DE HONOR B

REAL OVIEDO

GUIPUZCOA

DOM. 12.00

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

TORRELAVEGA

SÁB. 17.00

SUPERLIGA 2 MASCULINA

BOIRO

CID JOVELLANOS

SÁB. 19.00

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV OVIEDO

PALENCIA

SÁB. 19.30

COSLADA

GRUPO

DOM. 10.00

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CV OVIEDO

SESTAO

SÁB. 17.00

LOS CAMPOS

OLEIROS

SÁB. 20.00

GETXO

CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

DOM. 11.30

