Agustín Lleida y Roberto Suárez pasan revista al club

Uno de los asuntos destacados fue la salida de Joaquín Delgado. Lleida explicó que la idea inicial era incorporarlo al primer equipo, pero tras analizar su situación deportiva se concluyó que tendría pocos minutos. El jugador expresó su deseo de marcharse al filial del Barcelona y la operación se cerró con una cesión remunerada, una opción de compra “interesante” y la renovación del futbolista por dos temporadas. En caso de no ejecutarse la compra, Delgado regresará como jugador del primer equipo.

En el apartado ofensivo, el director general confirmó que el técnico está satisfecho con el rendimiento de Forés, aunque no cerró la puerta a reforzar la delantera: “Si hay algún delantero al que podamos acceder lo haremos; si no, nos quedaremos como estamos”.

Sobre el mercado internacional, Lleida explicó que las operaciones con Fonseca y Borbas se agilizaron porque procedían de ligas ya finalizadas, a diferencia del mercado nacional, donde los movimientos suelen concentrarse al final del periodo de fichajes. Con autocrítica, reconoció que, visto el resultado, quizá se habría apostado más por el mercado nacional, aunque insistió en la complejidad de este tipo de operaciones. En el caso concreto de Fonseca y Borbas, admitió que no se dieron las condiciones necesarias y que el club no resultó lo suficientemente atractivo para algunos objetivos.

Lleida también quiso poner freno a las expectativas generadas alrededor de ciertos nombres. Recordó que el límite salarial del club ronda los 1,7 millones de euros y que esa cifra condiciona claramente las incorporaciones. En ese contexto, mencionó a Hirving Lozano, a quien conoce bien y le gustaría ver en Oviedo, aunque calificó la operación como “muy complicada” por su elevado salario.

Otro de los nombres propios fue Jacobo, del Córdoba. El Real Oviedo mostró interés y el entrenador estaba convencido de su fichaje, pero la situación deportiva del club andaluz, inmerso en objetivos importantes, ha frenado cualquier negociación, por lo que ahora mismo no es una opción.

En cuanto a la plantilla actual, Lleida fue claro con Hassan: no se valora su salida salvo que llegue una oferta irrechazable. Caso distinto es el de Moldovan, que ha solicitado salir para tener minutos. El club ya trabaja con un portero alternativo, teniendo en cuenta la notable diferencia salarial entre ambos.

El dirigente azul también hizo balance del inicio de temporada y reconoció que las cosas no han salido como se esperaba. Aun así, defendió la calidad de la plantilla y la capacidad del equipo para competir. En ese sentido, mostró comprensión hacia la crítica de la afición, especialmente tras derrotas dolorosas y decisiones difíciles de entender desde fuera. “Todos estamos en el mismo barco”, subrayó, destacando que tanto club como seguidores buscan el bien del Oviedo.

Finalmente, Lleida explicó que para incorporar jugadores es necesario liberar fichas, un proceso en el que el club ya trabaja con futbolistas que han tenido menos protagonismo y que también desean salir. Además, aclaró que la colaboración con el Grupo Pachuca sigue el mismo modelo de siempre, con un trabajo conjunto en el que cada parte aporta su conocimiento según el mercado.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar íntegra la rueda de prensa.