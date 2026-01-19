POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

Consulta en nuestra agenda deportiva del fin de semana las principales citas de nuestros equipos y escucha a los protagonistas.

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

OSASUNA

REAL OVIEDO

3-2

SEGUNDA DIVISIÓN

CULTURAL

SPORTING

2-4

PRIMERA RFEF

ATHLETIC B

AVILÉS

0-2

SEGUNDA RFEF

MARINO

LEALTAD

0-0

SARRIANA

VETUSTA

0-1

LANGREO

FABRIL

0-0

TERCERA RFEF

SPORTING ATLÉTICO

PRAVIANO

4-0

LLANERA

COVADONGA

0-5

COLUNGA

NAVARRO

1-1

TITÁNICO

SAN MARTÍN

0-0

CEARES

CAUDAL

1-0

LLANES

LENENSE

3-0

AVILÉS STADIUM

TUILLA

0-0

MOSCONIA

SIERO

1-1

L’ENTREGU

GIJON INDUSTRIAL

1-1

PRIMERA RFEF FEMENINA

REAL OVIEDO

VILLARREAL

1-4

SEGUNDA RFEF FEMENINA

SPORTING

REAL SOCIEDAD B

0-2

ATHLETIC B

AVILÉS

4-0

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

COPA DEL REY

TENERIFE

SPORTING

3-2

ATLETICO DE MADRID

TSK ROCES

3-1

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDO

MELILLA

101-70

2ª FEB

JAÉN

CÍRCULO GIJÓN

73-87

3ª FEB

MARÍN ENCE PEIXE LAGO

UNIVERSIDAD OVIEDO

82-72

CAJA RURAL LEÓN

NAVIA LA MAGALLA

68-66

LIGA FEMENINA 2

SIROKO GIJÓN BASKETBALL

MATARÓ

72-61

MANRESA

ADBA SANFER ARTCHIVO

73-57

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LLEIDA

LOBAS GLOBAL ATAC

20-30

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

SANTANDER

CONFÍA BASE OVIEDO

28-28

PLATA FEMENINA

ROCASA GRAN CANARIA

BALONMANO GIJÓN

26-17

1ª NACIONAL MASCULINA

AUTOCENTER PRINCIPADO

ROYAL PREMIUM

26-25

HORIZONTE ATLÉTICA

RECOLETAS

31-31

GRUPO

SAFA

35-34

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

SANT CUGAT

7-0

MANLLEU

MIERES

10-0

OK PLATA FEMENINA

OVIEDO ROLLER

RASPEIG

0-0

PONTEAREAS

PATINALÓN

5-1

OK LIGA BRONCES NORTE

TELECABLE

ÓRDENES

3-8

PATINALÓN

ESCOLA LUBIANS

1-2

SANTUTXU

OVIEDO ROLLER

0-12

OVIEDO BOOLING

COMPAÑÍA DE MARÍA B

1-0

LICEO

MIERES

5-5

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR ÉLITE

COMPLUTENSE CISNEROS

PASEK BELENOS

23-22

DIVISIÓN DE HONOR B

REAL OVIEDO

GUIPUZCOA

0-72

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

TORRELAVEGA

0-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

BOIRO

CID JOVELLANOS

2-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

CV OVIEDO

PALENCIA

1-3

COSLADA

GRUPO

1-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

CV OVIEDO

SESTAO

3-1

LOS CAMPOS

OLEIROS

3-2

GETXO

CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

3-1

