HOCKEY SOBRE PATINES

Análisis del arranque de temporada

La temporada 2023-24 ya está en marcha para el Telecable, que sumó un nuevo título con la Super Copa de España, y su primera victoria en la OK Liga. La OK Plata Femenina y la OK Bronce Masculina aún deberán al primer fin de semana de octubre para arrancar. Con Miguel Navajas repasamos la actualidad de nuestros equipos.