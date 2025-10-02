Aarón: “Estoy feliz, ojalá sean muchos años más”

“Estoy feliz en Oviedo, mi familia también. El club lo sabe. Nunca he tenido tanta regularidad en un equipo y eso se demuestra en el campo y en el día a día. Muy contento de seguir aquí, ojalá sean muchos años más”, aseguró Aarón Escandell al hablar de su renovación.

Escandell destacó, además, la confianza que ha recibido desde su llegada: “Oviedo me ha dado confianza desde el primer minuto en el que me llamaron. Sabía que aquí podía crecer y conseguir cosas bonitas, como así ha sido. A nivel personal Oviedo me ha dado paz y tranquilidad. Voy por la calle y aunque sean muy forofos, son muy respetuosos. Se vive el fútbol de una forma especial, siempre exigiendo para bien y con mucho sentimiento”.

El guardameta valoró su estado de forma actual con prudencia, pero también con satisfacción: “No diría un inicio perfecto porque nos hemos dejado puntos, pero sí feliz. Disfrutando del momento del equipo y de la situación, somos unos privilegiados por estar viviendo esto. Estoy en una edad idónea para un portero, porque no soy ni joven ni muy veterano. Ya hay una madurez por todo lo que has vivido. Los halagos son buenos, pero hay que tratarlos con cuidado. No nos podemos poner límites”.

También se refirió a las estadísticas que le sitúan entre los porteros con más paradas en las cinco grandes ligas: “Es una estadística positiva, evidentemente, porque te ves ahí con muchos grandes nombres. Puede ser que nos tiren mucho, está claro, pero los defensas también están defendiendo más y mejor. Esto es lo que te exige la Primera, de la nada te crean situaciones de peligro”.

Escandell quiso dedicar unas palabras a Jesús Unanua, entrenador de porteros del Real Oviedo: “Solo tengo palabras buenas para él. Te hace mejorar día a día, tanto si juegas como si no, te transmite y siempre te mantiene enchufado. El tema de los penaltis siempre lo estudiamos y se lo debo a él, es una persona muy importante en mi trabajo”.

Además, recordó el emotivo momento vivido en Mestalla: “Las lágrimas fueron porque mis padres estaban en la grada y mi mujer en casa. Esta posición es muy solitaria, siempre estás trabajando en silencio y remando. El otro día lo que me salieron fueron esas lágrimas”.

El portero carbayón ya tiene la mirada puesta en el próximo compromiso liguero: “Estamos enfocados en el Levante. Solo queda pensar en ello tras celebrar la victoria en Mestalla. Están haciendo las cosas bien y tenemos muchísimas ganas de jugar en el Tartiere. Queremos seguir sumando de tres en casa e irnos al parón de la mejor forma posible, porque eso nos daría mucha confianza y energía”.