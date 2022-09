El rector Villaverde acusa a alcalde Canteli de "un inadmisible chantaje"

El rector de la Universidad de Oviedo acusa al alcalde de la capital Alfredo Canteli de chantaje y amenaza al exigir que Minas continúe en la ciudad ahora que el campus de El Cristo se amplía.

Ignacio Villaverde indica que no han querido estos meses “contribuir a la ceremonia de ruido y furia en la que se empeña el alcalde” de manera que “han guardado silencio durante todos estos meses ante reiterados y gravísimos ataques verbales e institucionales”. Acompañado por su equipo de gobierno, el rector considera una amenaza que Canteli diga que no se permitirá cumplir con una de las aspiraciones históricas de la Universidad si no dejan la Escuela de Minas donde está. “Es un chantaje inadmisible a nuestra institución”, enfatiza Villaverde. El responsable de la institución académica considera que “lamentablemente, Alfredo Canteli representa a los pocos que nunca han mostrados interés alguno en escuchar las razones de una decisión que compete a la Universidad de Oviedo” y que atiende a “razones académicas” tras intensos debates y para garantizar la supervivencia de unos estudios que Asturias no debe perder. Villaverde se reafirma en el traslado de Minas a Mieres y en el acuerdo con el Principado que permitirá dar equilibrio a los campus. "La Universidad es parte de la solución" para el futuro de la ciudad, indicó.

Preguntado por Onda Cero, Villaverde no cree que el Ayuntamiento de Oviedo pueda obstaculizar los trámites urbanísticos dentro de sus competencias municipales. Las palabras del rector se producen tras mantener comunicación con “toda la comunidad universitaria”.