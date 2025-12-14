Preocupación por un nuevo ataque a la cabaña ganadera del concejo de Caravia

De nuevo la preocupación se ha instalado en el sector ganadero de la zona costera. En el concejo de Caravia se comenta estos días el último ataque sobre la cabaña ganadera, achacado a los lobos, y cuya trascendencia se ha multiplicado con las imágenes que estos días se han compartido en redes y medios.

Las víctimas en este caso han sido las ovejas de un rebaño de la localidad de Valle, situado entre Prado y Duyos. De hecho, esta parcela se encuentra en las cercanías del polígono industrial de Carrales y del centro Rural de Apoyo Diurno.

El recuento de bajas señala tres ovejas muertas y tres heridas. Ejemplares que se encontraban en una parcela con cierre. Desde el Ayuntamiento también han mostrado su preocupación por estos hechos que vuelven a incidir en la línea de críticas y quejas difundidas por el sector en estos últimos años.