La Junta General acoge un pleno intergeneracional

Asuntos

A falta de actividad ordinaria, la Junta General del Principado ha celebrado un singular pleno, una sesión intergeneracional en el hemiciclo del palacio de la calle Fruela. Defensa, debate y votación de 6 proposiciones no de ley, todas aprobadas por la unanimidad de 57 diputados por una mañana. Por un lado, estudiantes del Instituto de Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Cristina Artime habla de despoblación, Paula Baraje de salud y Adrián Gómez de cultura. Y también miembros de asociaciones y la red Rompiendo Distancias de la comarca Oscos-Eo. Manuel Rodríguez habla de los molinos, Marina Rodríguez de los jóvenes y Eduardo Lastra, ex diputado y ex alcalde de Taramundi sobre servicios en el campo. El presidente en funciones de la Junta y diputado electo Marcelino Marcos cree que es buena la entrada de ciudadanos para participar en la institución. Son palancas para evitar la desafección política, afirmó.

Transcurso del pleno

El presidente de la Junta, tras agradecer la participación de los escolares y de las personas mayores participantes, ha dado la palabra a Cristina Artime Muiña, alumna de primero de la ESO, que, con la defensa de la Proposición No de Ley (PNL) sobre el servicio de atención a domicilio rural en Asturias y housing, ha abierto el debate parlamentario. Paola Paraje Cardoso, alumna de primera de la ESO, ha defendido la PNL sobre si llenar la Asturias vaciada sería mejorar la calidad de vida de nuestros mayores en la zona rural.

En el pleno intergeneracional, la PNL sobre la música y las artes escénicas en el medio rural ha sido defendida por Adrián García Martín, alumno de primero de la ESO. La PNL sobre el impacto sobre la calidad de vida y la salud de los parques eólicos en la zona rural ha sido el asunto sobre el que ha versado la intervención de Manuel Rodríguez Fernández, del programa Rompiendo Distancias de la zona Oscos-Vegadeo. Eduardo Lastra Pérez, presidente de la Asociación Intergeneracional El Mazo de Taramundi, ha defendido la PNL sobre el desarrollo de los servicios en el medio rural.

"Quiero vivir en mi zona rural”. Así reza el título de la PNL que ha defendido en el pleno intergeneracional Marina Rodríguez Rodríguez, en representación de los abuelos y abuelas de los alumnos de Primero de Educación Secundaria. Tras las intervenciones, se han sometido a votación las distintas PNL. Las dos proposiciones que han obtenido un mayor número de votos han sido las que se refieren al desarrollo de los servicios en el medio rural, que ha obtenido 65 votos, y la PNL sobre el servicio de atención a domicilio rural, que ha recibido 64 votos.

En declaraciones a los medios, el presidente de la Junta ha valorado positivamente la celebración del pleno intergeneracional y el papel de "correa de transmisión" que juegan los mayores con los jóvenes "a la hora de enriquecer a todos los niveles: desde el punto de vista cultural, de mantenimiento de tradiciones, etc. La sabiduría que ha sido ganada por nuestros mayores tiene que ser transmitida". En su opinión, esta iniciativa de debate parlamentario organizada por el Foro Comunicación y Escuela "es enriquecedor, porque es una pena que se puedan perder esos valores que han adquirido nuestros mayores durante muchos años". "Merece la pena preservar nuestro medio rural", ha proclamado Marcelino Marcos Líndez en su intervención al finalizar el pleno, "aprovechar todas las oportunidades que nos brinda y contarlo para que, todos los que no estén de acuerdo con nosotros, cambien de opinión".