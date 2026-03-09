El Infiesto Atletismo sigue sumando medallas mientras reclama apoyo e instalaciones

El Club Infiesto Atletismo, dirigido por los entrenadores Bea Valiente y Borja Jerónimo García, lleva cosechando éxitos durante más de una década y este año no podía ser distinto. El sábado 28 de febrero se celebró el "Campeonato de Asturias Escolar de Campo a Través" en Figaredo (Mieres) donde consiguieron una cantidad de 6 medallas, 4 de ellas individuales y 2 por equipos.

A nivel individual, Izan García López abría el medallero al proclamarse Campeón de Asturias en categoría sub10. A continuación se celebraba la categoría sub12 femenino donde Olivia Prida Crespo sumaba otra medalla, esta vez la de bronce. En esta misma categoría sub12 Hernán Riestra Valiente se hacía con la medalla de plata para proclamarse Subcampeón de Asturias, misma medalla y mismo título que su hermano Lucas, un habitual en los podiums tanto de campo a través como en pista, que hacía lo mismo en categoría sub14 siendo Subcampeón de Asturias en esta categoría. Destacar la cuarta posición de su hermana, Gala Riestra Valiente en categoría sub12 así como la séptima posición de Emanuel Timis Palcu en categoría sub14.

De las dos medallas por equipo, la primera de ellas fué para los cuatro componentes del Club Infiesto Atletismo de categoría sub10, que en esta ocasión representaban al colegio Ceip L'Ablanu, y que conseguían subirse al segundo cajón del podium, Izan García López, Martín Medina Vigón, Hugo Tolivia Vecino y Marco Cifuentes Rivera. La segunda medalla por equipos,fue la conseguida por los atletas que representan al Club Infiesto Atletismo en categoría sub14, un equipo muy compacto y que durante los últimos 5 años, no se han bajado del podium por equipos. Sus componentes fueron Lucas Riestra Valiente, Emanuel Timis Palcu, Samuel Rodríguez Arranz, los hermanos Ángel e Iván Mayor González y Yago Feito Llera.

Reclaman instalaciones

Desde el Club Infiesto Atletismo, denuncian la falta de seguridad durante los entrenamientos, la poca implicación, la actitud pasiva y la dejadez por parte del Ayuntamiento de Piloña para el desarrollo de esta actividad. Un deporte que es referente en el municipio en cuanto a práctica y resultados. Denuncian a su vez, que se mencione de manera reiterada el fomento del deporte base , donde reclaman que no se necesitan palabras ,sino hechos.