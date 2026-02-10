El Descenso del Sella en Stand Up Paddle se convierte en prueba Internacional

Tras doce ediciones del DESCENSO DEL SELLA EN STAND UP PADDLE y gracias al trabajo de la Federación Española de Piragüismo con Javier Hernanz al frente, podemos anunciar el carácter INTERNACIONAL de la misma otorgado por la ICF – Federación Internacional de Piragüismo.

En estas doce ediciones el Descenso del Sella en SUP ha conseguido encabezar el ranking de participación en España y en Europa con más de 200 palistas en cada una de las últimas ediciones, participantes nacionales y extranjeros provenientes de todas las provincias españolas y de varios países europeos.

Gran apoyo en toda la comarca

Un descenso que ha contacto siempre con el apoyo de las entidades locales como ayuntamiento de Parres, y las asociaciones relacionadas con el Sella como son el CODIS, los SELLEROS y el club Los Rápidos que han visto en este descenso un amigo y no un intruso, su apoyo ha sido crucial en la concesión de la internacionalización ICF.

En una semana tan importante para el piragüismo en Asturias con la celebración de la Gala Nacional este próximo sábado y a través de esta nota de prensa "queremos agradecer a todos los que han aportado un granito de arena en este nuevo logro del SELLA alma mater del piragüismo Asturiano".