Alejandro Calvo: "que haya fondos específicos, adicionales o nuevos, si se quiere restringir más los derechos de los ganaderos"

El consejero de Medio Rural quiere recuperar el consenso sobre lobo, asegura que la protección especial de esta especie está verde porque se hace al margen del sector primario, así lo demuestra el hecho de que la primera reunión con los ganaderos aún tenga lugar esta tarde. Alejandro Calvo tiene claro que el Plan del Principado no tiene cabida con la nueva figura que pretende darle el ministerio de transición ecológica y advirtió que los fondos para restringir más los derechos de los ganaderos no deben salir de la PAC, sino que deben ser fondos específicos, nuevos o adicionales de medio ambiente.

El consejero de Medio Rural abogó por el diálogo para superar la fractura social que ha provocado el ministerio de Transición Ecológica con el lobo, cree necesario recuperar el proceso y volver a hacer el trabajo con orden y con seguridad jurídica porque no vale todo. Precisó además que Asturias quiere renovar su plan de gestión del lobo con el objeto de hacerlo más útil para los ganaderos y para que resulte más comprensible para la gente que aún no lo entiende. Considera que la batalla pública está perdida porque nace del complejo de ser un país tercermundista si no protege la especie, pero dijo que el modelo de Asturias es el mejor, los expertos elogian el modelo desarrollado en nuestra comunidad autónoma porque es el más riguroso y se sustenta en un trabajo científico, e interviene allí donde se constata una sobrepoblación. Alejandro Calvo abogó por una gestión real y cercana al ganadero. Precisó que "puede haber ganadería sin lobo, pero no puede haber lobo sin ganadería"

El titular de Medio Rural hizo esas afirmaciones en la Junta General a preguntas de Vox, cuyo portavoz Ignacio Blanco lamentó que la sobreprotección del lobo suponga el fin de la ganadería extensiva y pidió la dimisión del asturiano Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente.