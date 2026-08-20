Pónganse el chambrón, beban sidra y canten con la gaita”: Luarca se prepara para un San Timoteo multitudinario

Luarca ya vive los días grandes de San Timoteo 2026. Tras varias semanas de actividades previas, la villa entra de lleno en la recta final de una de las celebraciones más emblemáticas del occidente asturiano, con jornadas donde se mezclan tradición, música, romería y una intensa actividad organizativa.

El vicepresidente de la Cofradía de San Timoteo, Marcos Suárez, destaca la ilusión con la que se afronta esta edición y el trabajo que hay detrás de una programación que se extiende durante semanas y que mueve un presupuesto cercano a los 200.000 euros.

Uno de los actos más esperados celebrados ha sido el Día del Bollo, en el que la organización repartió alrededor de 3.100 bollos preñaos, además del tradicional vino y bollín para los asistentes. El evento estuvo acompañado por romería, música tradicional y actividades para todas las edades.

A partir de hoy, las fiestas encaran ya sus jornadas más intensas. Quedan por delante las grandes verbenas que arrancaron ayer y se prolongaran hasta el sábado 22, los fuegos artificiales de mañana y, sobre todo, la multitudinaria romería del 22 de agosto, día grande de San Timoteo.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, reconoce que la edición de este año presenta una dificultad añadida al coincidir el día grande con el fin de semana.

Según explica, el dispositivo preparado para garantizar la seguridad reunirá a cerca de un centenar de efectivos, entre Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y servicios sanitarios.

El regidor subraya que uno de los principales retos es mantener el equilibrio entre la gran afluencia de visitantes y la conservación del espíritu tradicional de la romería.

“Esto no se trata de un botellón en un campo; se trata de nuestra fiesta patronal”, señala, insistiendo en la importancia de preservar las singularidades de la celebración.

Tanto la Cofradía como el Ayuntamiento coinciden en la necesidad de mantener viva la esencia de San Timoteo.

El alcalde resume esa filosofía en una frase que pretende convertirse en el mensaje de esta edición: “Chambrón, sidra y tradición asturiana”.

Por su parte, Marcos Suárez anima a vecinos y visitantes a participar, disfrutar y mantener vivo el carácter popular de una fiesta que forma parte de la identidad de Luarca.

🎧 Escucha aquí las entrevistas completas con el vicepresidente de la Cofradía de San Timoteo, Marcos Suárez, y con el alcalde de Valdés, Óscar Pérez.