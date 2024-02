Más de uno Luarca 29/02/2024

Las mareas cada vez campan más a sus anchas por Vegadeo, quizás debido a la elevación del mar y otros factores, ahora ya no hace falta que sean las grandes para que esto suceda de forma casi habitual, como incluso acaeció hace unas semanas que se volvía a inundar una parte del pueblo.

El portavoz popular, Armando Pérez, al observar que desde el Ayto. no se mueve ficha, hoy, con tiempo más que suficiente de antelación y en pantalla preventiva, les insta a dirigirse a la Delegación del Gobierno para que los técnicos analicen la situación y adopten algunas medidas minimizadoras de daños.

“Para ver si se puede actuar de alguna manera para minimizar el impacto que las mareas tienen en algunos establecimientos de comercio, en algunas viviendas e incluso en el tráfico por la nacional 640 su paso por la Villa”.

Sin opinar al no saber, si veladamente podría estar sugiriendo la colocación provisional de un muro formado por sacos de arena. Recordemos que los veigueños siguen esperando tras muchas décadas por el plan de la marisma, que los políticos se encargan de airear, pero que naufraga constantemente en las aguas del Eo.

El popular pide al Ayto. a que luche para no perder la notaria que se traslada a Castropol “es privar de un servicio a los vecinos de Vegadeo”. En la misma línea hace lo propio en que saque a licitación el bar de la Plaza, que el año pasado quedo desierto en su opinión por no hacerlo en el momento adecuado y por “unos pliegos que no eran los más suaves”. Siguen exigiendo las cuentas de los desplazamientos del alcalde incorporando ahora las de Fitur.

La Parroquia de Barcia y Leijan ofrece ayuda al Ayto. Valdés para poder coger agua potable. | Cedida

La Parroquia Rural de Barcia y Leijan afirma que los análisis realizados periódicamente al agua efectuados por Saniastur en los últimos tres años “que lleva la actual técnica” nunca dio positivo y siempre ha estado correcta, al igual que ahora. “Está perfecta para consumo humano, no tenemos problema ninguno, no tenemos turbidez, no tenemos en principio ningún problema”.

Así se expresa el integrante de la junta parroquial, Néstor Pérez, que avanzo que ya enviaron al Ayto. el informe solicitado y que ha pedido el de los tres últimos años a la empresa para su remisión, al no encontrarlos al ser nuevos en la parroquia.

También han brindado al Ayto. de Valdés la posibilidad de abastecer a Luarca y al resto del concejo afectado por la no potabilidad del agua, así como a todos los vecinos que quieran la posibilidad de disponer de agua hasta en tres tomas.

Dijo que el alcalde Lucas les propuso “que podíamos brindar apoyo al Ayuntamiento y ofrecerle que si en cualquier momento necesita de venir a buscar agua o cualquier vecino del concejo, si necesita venir a buscar agua, que vamos, que aquí estamos para una vez más dar apoyo y ayuda a quien nos la solicite hasta la medida que nosotros podamos”.

Por otra parte, señalan que el presupuesto de este año se eleva a los 250.000 € para seguir la línea de las obras de siempre y las ayudas a los diversos colectivos locales, dando continuidad a la labor del anterior presidente “que tan bien lo hizo”. Confirmo que han presentado un recurso al fallo judicial sobre el inventario municipal para esclarecer la titularidad de varios viales y de propiedades “que sea la justicia la que se pronuncie”.

Ende vuelve a los datos positivos al ganar 3 millones. | Cedida

Ence – Energía y Celulosa, informa que ha registrado un beneficio neto de más de 3 M€ en el cuarto trimestre del año gracias a la reducción de costes alcanzada y al inicio de la recuperación del precio de la celulosa.

Los tres primeros trimestres del año estuvieron marcados por los bajos precios de la celulosa, que tocaron fondo en el mes de agosto, de tal modo que el resultado del ejercicio se situó en -25 M€. Desde entonces, y hasta ahora, los precios se han recuperado más de un 40%. Paralelamente, los principales productores han anunciado subidas adicionales.

Destaca un aumento del 15% en la producción de celulosa en ese periodo respecto al anterior, hasta superar las 266.000 toneladas. El ejercicio 2023 se caracterizó por la importante reducción de costes alcanzada, de 180 € por tonelada de celulosa, llevando el cash cost hasta los 455 €/t.

Las celulosas especiales, las más sostenibles y adaptadas para sustituir a la fibra larga y a los plásticos, siguen ganando cuota de mercado, creciendo hasta alcanzar un 28% de las ventas totales de celulosa en el cuarto trimestre, y un 22% en el conjunto del año.

El resultado operativo (EBITDA) consolidado del Grupo alcanzó los 25 M€ en el cuarto trimestre y 89 M€ en 2023.

El resto de la info a modo de titulares:

PP-Vegadeo insta al regidor a dirigirse a las administraciones competentes para minimizar los efectos de las mareas de marzo. Las jornadas técnicas de Campoastur girarán sobre el vacuno de leche y de carne. Industria da el visto bueno para instalar 3 km de tendido de alta tensión entre Villayón y Navelgas y un nuevo centro de transformación. La IV ruta de 4X4 de Barcia-Valdés contará con 80 vehículos, no lo cancelaron al considerar que así quisieran los afectados del accidente de Cangas.

El agua de Barcia es potable y brindan ayuda al Ayto. de Valdés para suministrar agua de calidad a los vecinos afectados. Valdés ya dispone de un reglamento interno para el Centro de Apoyo a la Integración de Canero. Javier Vigil se reunió con el alcalde de Valdés. Queda desierto el segundo premio del comercio asociado de Luarca al no aparecer el agraciado. Entra en vigor la Ordenanza reguladora de estacionamiento de caravanas en Valdés. Acisa-Ribadeo aprueba el presupuesto del año en casi 137.000 €.

Ence gana más de 3 M€ en el cuarto trimestre del año y regresa a los beneficios. Alcalde Castropol espera que en esta legislatura se aborde el nuevo consultorio y las viviendas sociales. Aseagro celebrará mañana las bodas de plata en Llanera. Luarca da los primeros pasos de la Semana Santa con el rezo mañana de los 33 credos, solo faltan tres costaleros para San Juan. La Parroquia de Barcia y Leijan recurre el auto sobre el inventario municipal del Valdés. Alcalde Ribadeo segura que la SEPI revisara los precios del polígono para desbloquear parálisis.