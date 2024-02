Más de uno Luarca 23/02/2024

El concejal de turismo, Ismael González, explico que ante “la alerta naranja que tenemos por vientos en este fin de semana, pues es imposible montar esa carpa también, y nos quedamos, pues, con la única opción de cancelar la exposición. Consideramos que es la mejor opción por motivos de seguridad, no valoramos tampoco llevarlo a ninguna otra parte que lo saque del centro urbano para no quitarle el protagonismo que se merece un evento de este tipo”.

En este sentido ya adelanto que se enfocan “ya en el año que viene en recuperar esta exposición y en bueno traer a este más de medio centenar de expositores que son los mejores coleccionistas de Asturias y Galicia, que es como decir, los mejores coleccionistas de España que son de lo mejor ¡eh!, de la camelia”.

Lo que no se cancela es la Feria del Stock que sigue la hoja de ruta prevista para este fin de semana en el Círculo Liceo, Casino, de Luarca, con la participación de 9 comercios de Luarca y de Trevias, en el que habrá moda, lencería, hogar y decoración, librería, zapatería y mucho más a precios sorprendentes.

El sábado estará abierta en horario de 12 a 19 h y el domingo de 11 a 18 h.

La asociación Destino Navia también ha anulado el desfile de Carnaval previsto para esta tarde desde las 19,30 h y con 713 inscritos, el más numeroso hasta la fecha. El Ayto. de El Franco hace lo propio con el carnaval infantil de mañana, en este caso es la segunda vez que se cancela y siempre por el mismo motivo las condiciones meteorológicas.

Alcaldesa Navia ve poco ambiciosa la partida para el Plan de Turismo diseñada por los antecesores. | Onda Cero Luarca

El pleno municipal de Navia aprobó hoy por unanimidad de todos los grupos municipales los cuatro puntos del orden del día en el que destaco la aprobación del convenio del Ayto. con el Ceder Navia-Porcia para las actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en destino.

La regidora Ana Fernández, dijo que la cuantía para el concejo es de 386.000 € y que las actuaciones habían sido ya diseñadas y planificadas por el anterior gobierno, opinando que fueron “poco ambiciosos” al entender que por el número poblacional les debería de corresponder mayor dotación económica “una solicitud un poco interesada a la baja”.

Entre ellos destaca la restauración ambiental de la playa de Navia con un proyecto presupuestado en 100.000 € y solicitados 70.000. El resto son proyectos medioambientales, un aparcamiento al inicio de la senda costera por 20.000 €. La renovación de la red senderista, incluyendo un nuevo sendero con nuevo ramal, en el pozo cero, con una dotación de 10.000 € y la renovación de la zona del puerto de Navia y su entorno, con una dotación de 120.000 €, entre otros.

También determinaron las fiestas locales para el próximo año, en los días del 25 de Julio día de Santiago, y el 10 de septiembre, para la fiesta de la gira de Puerto de Vega.

Los ediles dieron el visto bueno a la adhesión a la red de Concejos con Ciencia y a la Red de ciudades que Caminan.

Los técnicos viales decidirán sobre el doble sentido de circulación en El Llano, San Tirso de Abres. | Cedida

Vecinos de San Tirso de Abres, han logrado recoger un total de 230 firmas entre los lugareños y afectados con la finalidad de oponerse al sentido único de la circulación que se propone una vez que terminen las obras de mejora y acondicionamiento de la calle de El Llano, que ejecuta El Principado. Alegan que tienen que dar “un rodeo de un kilómetro” para llegar a los domicilios, entre otros inconvenientes.

El alcalde, Clemente Martínez, transmitió la inquietud a la Consejería, quien paralizo momentáneamente la actuación a la espera de un informe que se elaborara por parte de los técnicos especialistas en circulación vial, para determinar qué es lo mejor para ese trazado, si un solo sentido o doble. “No es una decisión arbitraria, hay unos técnicos de seguridad vial que se tienen que atener a unas normas”.

En este sentido, advierte que lo que ellos decidan será lo que se ejecute. “Si los técnicos determinan que no puede ser doble dirección, que es la única dirección, por supuesto que será así. Y, además, yo sigo creyendo que es la mejor solución, no solo yo, te digo que hay muchos vecinos que me manifiestan que le parece correcta la solución. Y yo creo que, si se acaba haciendo una dirección, más temprano que tarde, cuando la gente vea y esté hecha la circunvalación terminada y se pueda pasar por fuera, van a ver los beneficios, si se llega a hacer así, la gente en cuanto lo usará iba a ver esos beneficios”.

El portavoz vecinal, Claudio Carballal, aclara que no se oponen a la obra, “que bien necesaria es”, pero sí a dejar un solo sentido la circulación, algo que les supondría un rodeo considerable a los vecinos de la Avd. De Galicia y de A Reigada, además de los que van a varios pueblos. “Nosotros creemos que esta obra se puede hacer, se puede conservar el doble sentido y podemos mejorar todos en accesibilidad, en comodidad”.

Sobre la excusa de la seguridad vial dice que no existen puntos negros y que, con señalización, regulando la velocidad y la colocación de barreras, “se pueden conservar el doble sentido”. Denuncian la falta de señalización actualmente en la zona, “se puede mejorar la circulación y los accesos, y seguir como estamos ahora”. Lamentan que el Ayto. no les informase en su momento de la intención de poner un solo sentido de la circulación.

La obra que ejecuta la empresa Obras Generales del Norte por 346.000 € ha quedado parada momentáneamente hasta que técnicos determinen sobre el sentido de la circulación, pero la obra se hará, sí o sí, según afirma el mandatario.

El resto de la info a modo de titulares:

Los vecinos de San Tirso de Abres reúnen 230 firmas para oponerse al sentido único en El Llano. Alcalde San Tirso Abres, señala que un informe técnico de la Consejería determinará si tendrá doble o único sentido la calle de El Llano. El Pleno Navia acuerda adherirse al Plan de Turismo en destino con una partida para los proyectos por importe de 386.000 €. Goag-Asturias inicia la interposición de demandas para solicitar indemnización por cártel de la leche. Ayto. Vegadeo reparte 180.000 € entre los propietarios que se acogieron al ARRU.

Álvaro Queipo insta al Principado acelerar los trámites para que se actualicen las directrices eólicas y el Occidente no cargue con todo el peso. El temporal cancela las jornadas de las camelias de Luarca y los carnavales de Navia y La Caridad. La Feria del Stock del comercio de Luarca y Trevias se celebra igualmente durante este fin de semana en el Casino luarques . La temperatura cayó ayer en Luarca en una hora casi 6 º C. Marcelino Marcos en Villayón para acudir a la I Jornada de la Carne de Buey, por la tarde asistirá a la cena del Vegadeo C.F.

Foz celebra la reunión del encuentro de mayores el primer sábado de marzo en una carpa. Concejala Cultura Foz dice que la junta de seguridad había supervisado el Carnaval, culpa a los populares de querer acabar con la fiesta. Manuel Calvo se reúne con la alcaldesa de Coaña. El CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo, organiza una jornada de portas abiertas el lunes. PP-Burela da las gracias a los votantes al subir un 4,44% sobre las últimas autonómicas.