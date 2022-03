Más de uno Luarca 22/02/2022

La marcha se inició en el polígono de Salcedo en Navia, con más de 60 tractores, varios camiones y diversos coches de personal relacionado con el sector, principalmente de talleres. En La Caridad se sumaron más vehículos y al final, según la organización, sobrepasaron el centenar. Fuentes policiales los dejaron en casi 80.

La ganadera naviega, Vero Llano, que actuó de portavoz, señalo sobre la marcha que “es impresionante ver la oleada de gente que está colaborando, toda la que gente que está saliendo a la calle, apoyándonos, aplaudiéndonos, levantando la mano. Esto es emocionante, se ve que nos apoya todo el mundo”.

Dijo que salían a la calle una vez más debido a la insostenible situación en la que se encuentran y a la que por el momento nadie pone solución. Pese a ello, dijo que quieren ser “optimistas” en que con este tipo de reivindicaciones puedan conseguir el objetivo al considerar que los están “pisando, arruinando, estamos con el agua al cuello y esto no puede seguir así. Hay que pedir que necesitamos trabajar dignamente y honradamente”.

Comenta que con los incrementos, “es insostenible” continuar, citando el combustible, electricidad, los piensos, y forrajes que subieron seis veces el año pasado, en este dos “quien lo aguanta así, esto es imposible, no tenemos un cofre del tesoro, es imposible. Muchos están pensando en cerrar, otros ganaderos sacrificando reses para pagar facturas, una persona que quiere trabajar no puede arruinarse”.

La comitiva salió de Salcedo, paso por Navia, La Caridad, hasta Tapia, regresando a Navia, cruzando Las Aceñas, Armental, Anleo, Polavieja y terminar en el punto de partida.

Clara García "los grandes partidos deberían de marcarse unas líneas rojas". | Cedida

La nueva Secretaria Ejecutiva de Lucha contra la Violencia Machista de la FSA-PSOE, la valdesana, Clara García, agradeció la confianza depositada en ella para el cargo designado, y espera responder en la misma medida, a la vez que reconoce que es una cartera que tiene mucho peso por la desigualdad y violencia contra las mujeres, de ahí, que opina que “los grandes partidos deberían de marcarse unas líneas rojas, que son las que no se deberían de cruzar bajo ningún concepto” en alusión al feminismo.

Tomando contacto con la nueva responsabilidad que irá perfilando y definiendo con el transcurrir del tiempo, deja por sentado que su partido "es el abanderado" en esta materia. Esbozo algunas líneas por donde ira su política, que se centra en los retos como la ley de la prostitución, la trans, y como atajar la violencia machista “el camino es fácil saber hacia donde se quiere avanzar, el problema es saber los pasos que se quieren ir dando”.

Sobre las fuerzas políticas que opinan todo lo antagónico, lo respeta, pero ya duda de aquellos que quieran ignorar o tirar por el suelo los más de 300 años de feminismo. “Yo creo que es peligroso, y no sé si es tan respetable como una postura, y otra cosa, es el negar las cosas completamente”.

Ante la posibilidad de que esas ideologías puedan llegar al poder y poner en peligro ese avance es tajante ”la ultraderecha es un peligro para muchos colectivos, y mucho de lo conseguido por las mujeres, si gobernara, se verían seriamente perjudicados”. De ahí, lanzo un órdago a los grandes partidos “deberían de marcarse unas líneas rojas, que son las que no se deberían de cruzar bajo ningún concepto, y el feminismo, yo opino que es uno de ellos. No se puede uno poner una camiseta o coger una bandera el 8 de marzo y luego pactar con la ultraderecha. Lo hay que tener muy claro, porque hay ciertas cosas por las que no se podría pasar”.

Termina señalando que esa defensa no debería ser potestad de un partido solamente “debería de ser una bandera roja que debería de haber en todos los partidos democráticos”.

Por otra parte, dijo que el Ayto. de Valdés pondrá en marcha un punto de información al inmigrante que abrirá los últimos miércoles de los meses impares, pudiendo ampliar esa atención si fuere necesario. Adelanto que 25 personas se ofrecieron para acoger en sus casas a refugiados ucranianos, incluso una vivienda y diversos profesionales de muy variadas profesiones.

El resto de la info a modo de titulares:

Cerca de un centenar de tractores participan la tractorada del Occidente, respaldados por transportistas y talleres de servicios, respaldo de la ciudadanía con aplausos. Los autónomos saldrán mañana a la calle movilizados por los precios de la energía. Conselleiro Medio Rural e industrias lácteas gallegas solicitan corredores seguros para suministros. PP-Navia presenta una moción en apoyo a los sectores afectados por incremento de energía. Ayto. Pesoz convoca línea de ayuda del ARRU por un importe de 133.850 €.

Ayto. Valdés abrirá el punto de información al inmigrante cinco días en lo que resta de año. Industria convoca ayudas de impulso a la digitalización del comercio de proximidad por 1,6 millones. CHC procede a la extinción de varios derechos de aprovechamientos de agua a vecinos de Navia y Castropol. El Principado reparte más de 1,6 millones del Fondo de Cooperación entre los Ayitos. del Occidente. Desarrollos y Metas, S.L. ejecuta II Fase de mejoras en barrio de San Miguel, de Ribadeo, por 48.000 €.

Derechos Sociales convoca las ayudas para fomentar la natalidad con una partida de 4,5 millones. TSXG admite a trámite a demanda del PP-Burela sobre la Ordenanza del cierre de fincas. Vega anima a establecimientos hosteleros y vecinos a solicitar bono turístico da Xunta. La biblioteca de Figueras organiza un taller para jugar con la poesía entre alumnos. El n.º premiado del día del padre de Ascove el 6.668 fue entregado en Cafetera Exprés. Acisa-Ribadeo extrae los números premiados en campaña día del padre, el 3.465 en Fauna. Antón García hablará hoy sobre la producción lexicográfica del Padre Galo.

Educación anuncia que en unas semanas procederá a la ampliación del servicio de transporte entre Vegadeo y Luarca, para alumnos, sanitario y social. PP-Valdés culpa al gobierno socialista de comprar armas con ayudas europeas en vez de destinarlas al desarrollo rural. Red eléctrica recurre la Ordenanza de aprovechamiento público del Ayto. Grandas de Salime. Ayto. Villayón expone la relación de afectados por el ensanche de acceso al Sellón. El rutero de Foz contempla errores que serán subsanados. Educando en Familia organiza en Ribadeo un taller para familias con niños hasta los 10 años.