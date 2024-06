Más de uno Luarca 20/06/2024

Ismael González, alcalde en funciones, anuncio esta nueva a los afectados que suelen ser unas 128 personas, al instalarse 27 garitas en la playa primera, unas 62 en la segunda y en la tercera 129. Todo ello se debe a las obras para asegurar los acantilados de las playas, tras los desprendimientos del pasado otoño, y que ahora en un segundo plazo de ejecución de los trabajos han fijado concluir el 18 de julio.

Explico que “hemos recibido esta mañana la comunicación de la Demarcación de Costas que deniega la autorización que solicitamos desde el Ayuntamiento de Valdés para instalar las tradicionales casetas de baño, con lo cual este año no se van a poder instalar. Sí, que la Demarcación de Costas nos pide o se guarda algún tiempo para analizar el estado final y el espacio disponible para colocar las casetas, una vez terminen los trabajos de adecuación del acantilado que están previstos para el 18 de julio, con el compromiso de que en el año 2025 vuelva todo a la normalidad con la instalación de las casetas en todas las playas, primera, segunda y tercera de Luarca, pero en esta temporada de verano, pues, no vamos a poder instalarlas”.

La cuestión no afecta a los bares de las playas que podrán montar una vez que terminen las obras al tener la concesión otorgada durante cuatro años. No descarta algún tipo de compensación por la afección que les supone este cierre temporal.

El alcalde, dijo que esto no supone ningún percance para el sector turístico al disponer Valdés de muchos recursos, entre ellos varios arenales más.

Pilar Fernández PP culpa a los socialistas de abandonan Jarrio y de ser incapaces de atraer médicos. | Cedida

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, compareció ante la Comisión de Salud de la Junta General para informar sobre la falta de médicos en el área sanitaria I acompañada por el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, y el gerente del Sespa, Aquilino Alonso, afirmando que están trabajando “intenso ” para solucionar los problemas, anuncio la llegada de un médico de familia y tres anestesistas para Jarrrio.

Llamedo puso sobre la mesa las contrataciones que vienen realizando en el área desde el año 2021 y anuncio que se incorporaran dos nuevos anestesistas y en “unos meses un tercero”. Que en Familia incrementaran un efectivo más. Insiste en que están tratando de dar solución a los puestos de difícil cobertura mediante un trabajo que califica de “intenso”.

Sobre esta cuestión, Aquilino dijo que no solo se ciñen a temas económicos, que también, que valoraran la implicación de los puntos en la bolsa. Que flexibilizaran los horarios cumpliendo lo reglamentario en los centros, para hacerlo más compatible y más atractivo, siendo estos algunos de los dibujos de la hoja de propuestas. Asegura que garantizan la calidad asistencial que se ofrece tanto en Jarrio, Cangas y en Arriondas y que la oficina de captación de profesionales del SESPA “está ofreciendo contratos con mayor flexibilidad”.

Por su parte, Pilar Fernández Pardo, diputada del PP que ha interpelado a los responsables SESPA, les ha culpado directamente de la carestía de esos facultativos al ser “incapaces de atraer profesionales”.

Del gerente dijo que no es persona grata basándose en la gestión realizada en Andalucía, en donde pretendió una fusión sanitaria igual que la que pretende en Asturias y que fue un fracaso. Le culpo de deteriorar el sistema sanitario andaluz “en lo peor” y que su “merito no es el ejemplo a seguir y no aporta confianza”.

La valoración de la gestión sigue siendo "mala" al asegurar que no fueron capaces de “controlar los parámetros que se disparan y que se agravan en los hospitales periféricos”.

Termino diciendo que “no sirve la excusa de falta de médicos cuando otras comunidades si los contratan” citando varias de ellas y poniendo ejemplo más cercano con el hospital Da Costa “incluso Burela contrato recientemente hasta 17 especialistas. En Asturias no son capaces de encontrarlo”.

Tacha de “inanición” el trabajo y gestión que se realiza, y que las cifras que ofrecen “no son las reales y se disfrazan”. Lamenta que la gestión “es mala" y que "abandonan a Jarrio" culpándoles de que "no sean capaces de atraer a profesionales, porque no ofrecen el atractivo suficiente”.

El resto de la info a modo de titulares:

Costas deniega la instalación de las 128 casetas en las playas de Luarca para esta temporada. Gobierno asturiano anuncia la contratación de un médico de familia y tres anestesistas para Jarrio. PP-Culpa de inacción a los gestores de la sanidad ante la falta de médicos en Jarrio. Condenados a un año y 9 meses de cárcel, seis de los acusados por difundir un video sexual grabado en San Timoteo, tres han quedado absueltos. ENCE anuncia que prescindirá de las fibras americanas para la celulosa absorbente que producirán en Navia. El Foro Comunicación Escuela de Vegadeo realiza viaje cultural de mayores a Ávila y Madrid del domingo al miércoles.

Fomento licita la mejora entre El Pontigon (Valdés) y Tineo en 2 millones de euros y 7 meses de ejecución. El PUMUO en Luarca comenzará en septiembre con el quinto curso. La Junta General aprueba la iniciativa del PP que reclama una EBAU única en toda España, con el rechazo de la izquierda. PP-Vegadeo solicita la aclaración de un viaje del alcalde a Pamplona por las contradicciones y la renovación de un técnico. Hoy comienza el despacho de 160.000 rifas en Ribadeo para un viaje a Cuba en el marco del Ribadeo-Indiano. La Sociedad Popular La Regalina de Cadavedo llevará su fiesta este año al Día de América en Oviedo.

El mes de junio, por el momento menos lluvioso (-16 l) que el año pasado y más frío (-2,82 º C) según MeteoLuarca. Vecinos de Luarca y Almuña denuncian el estado turbio del agua, dudan de su potabilidad. El pleno de Foz, llevará la aprobación completa y definitiva del plan general de ordenación municipal. PP-Foz dice que Cajoto miente, al asegurar que el 95% del PGOM está aprobado definitivamente desde el 2018. Los alumnos de 1º de ESO de Vegadeo asisten al aprendizaje de la realización de un programa radiofónico en Taramundi por RNE. PP-Foz pide la retirada inmediata de los escombros de los aparcamientos públicos en Foz.