Más de uno Luarca 18/03/2024

Se acaba de cumplir un año de la creación de la Fundación de la científica valdesana, y se rubrica este convenio de cara a establecer un marco de cooperación que permita acercar las ciencias a los niños de la comarca, para lo que se establecerá en Luarca un Dinamizador STEM que canalice las vocaciones y el talento científico-tecnológico, fomente la pasión por las ciencias y mejore la alfabetización científica de los futuros ciudadanos, así como la enseñanza de las ciencias.

La propia Pdta. de la Fundación Lucia Viñuela, no ocultaba la satisfacción por varios motivos obvios, por el estar de efeméride al cumplir un año la Fundación y por otro al ser el lugar de nacimiento de su madre, tan vinculada al mismo.

“Pues que mejor regalo de cumpleaños no, que esta firma de convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valdés, concejo natal de Margarita, con el que ella además también estaba muy implicada fomentando y despertando vocaciones Stem en su concejo también con la semana de la ciencia de Luarca”.

El convenio contempla la aportación municipal de 4.000 €, y 15 plazas por actividad, arrancará en septiembre y permitirá a las tres entidades trabajar conjuntamente en el impulso del conocimiento de la figura de la investigadora, la búsqueda de vocaciones científicas tempranas y el fomento de la innovación y la investigación en general,

En la firma participo el alcalde, Óscar Pérez, que dijo “lo que representa yo creo que es la clara determinación que tenemos de apoyar aquellas entidades que realizan labores de promoción de la ciencia y también, pues, de captación de talento y de promoción de ese talento”.

El director del IES, Jesús Fernández, comento que “desde el centro educativo estamos encantados de albergar en los laboratorios” que bautizo la propia investigadora, a los jóvenes “con toda esta actividad y toda esta búsqueda de talento de disfrute de los científicos y de esta forma lo que ahora son unas prácticas entretenidas para el alumnado, pues consciente, inconscientemente, será una forma de introducirse en la vida científica en un espacio propiamente científico como son los laboratorios”.

El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, expreso que le “agrada estar aquí porque siempre reivindicamos que la política tiene que ser útil y, en este sentido, desde las instituciones tenemos que anticiparnos a un futuro que viene marcado por la tecnología; por ello debemos de tratar de despertar de todas las maneras posibles vocaciones científicas” a la vez que reconoce que trabajan siempre para “avanzarse al futuro”.

La Asc. Cultural del Hórreo de Barcia crea grupo de toques y bailes vaqueiros. | Cedida

La nueva junta directiva de la Asc. Cultural del Hórreo de Barcia realiza una valoración “positiva” una vez transcurrido el primer año de mandato, en el que destacan la recuperación de muchas actividades, y sobre todo la creación del el grupo de toques y bailes vaqueiros y la reactivación del grupo teatral.

La Pdta. del colectivo Ani Menéndez, califica este año de la nueva junta directiva de “muy positivo, muy muy activo, muy agotador pero muy ilusionante, la verdad, muy ilusionante”.

Enumero las distintas actividades desarrolladas durante todo ese periodo, entre los que destacan actuaciones musicales, bailes, talleres, teatro y fiesta de fin de año. Adelanto algunas que se avecinan, como la Feria de Abril, con unos cursos previos de formación de sevillanas y la celebración del día de la poesía.

Entre las apuestas firmes cita la recuperaron el grupo de toques y bailes vaqueiros, formado por una docena de personas. También mediante cursos de teatro en los que participan sobre una treintena de personas pretenden recuperar esta actividad que quedo desmembrado tras las elecciones.

El viernes día 22 celebrarán desde las 19,30 h la asamblea general con siete puntos en el orden del día, entre los que propondrán un incremento de la cuota de socio que actualmente es de 6 €.

Plataforma Salvemos el Espigón de Navia recoge firmas para demandar reparación integral. | Cedida

La Plataforma Vecinal Salvemos el Espigón de Navia, inicia una recogida de firmas tanto físicas en diversos establecimientos del concejo como a través de la plataforma Change. Org bajo el eslogan “apoyemos el proyecto de restauración del espigón de la ría de Navia”.

Pretende recoger el mayor número de rúbricas, para instar a las administraciones competentes a ejecutar una reforma integral de la infraestructura que se viene abajo desde hace años por su abandono.

Relata la exposición que los vecinos de Navia llevan años reivindicando la reconstrucción del espigón de la Ría de Navia. Que las actuaciones que se realizan en este lado de la Ría (playa, poza y paseo marítimo) “deben perdurar en el tiempo”. Las obras acometidas hasta el momento han sido dañadas por la fuerza del mar. Durante los últimos temporales de este año (2024), el espigón ha perdido unos 10 metros aproximadamente.

Explican que la longitud actual del espigón es de unos 40 m. En el otro margen de la ría, la escollera de Foxos, mucho más robusta y larga, “no recibe con tanta fuerza el impacto de las corrientes. Por lo que se considera, que deberían compensar ambas estructuras con la misma longitud”.

Relatan que en 2017 se realizó un proyecto de reparación que cuando se adjudicó, “el deterioro era tal que no se pudo ejecutar y hubo que rehacer el proyecto”. Al año siguiente se contrató un nuevo proyecto con un presupuesto de 400.000 €. Los técnicos determinaron que “no era suficientemente estable, por lo que no resistió el primer temporal”. Durante el año 2019 se llega a la conclusión de que es necesario otro informe. “Y así, llegamos a 2024, cuando el espigón ya no aguanta más envites del mar. Deteriorado, descalzo con socavones y generando enormes daños en la zona”.

Terminan precisando que el consejero de Fomento, habla de un proyecto de 3 millones, “pero desde hace años solo están otorgando pequeñas partidas. Esto, a nuestro entender, es un remiendo y la zona seguirá deteriorándose hasta que llegue el momento en que no tenga solución”.

El resto de la info a modo de titulares:

Unos quince alumnos de Valdés podrán participar en el fomento de las vocaciones científicas de la Fundación Margarita Salas, Ayto. Valdés y el IES. Un centenar de personas secundan en Puerto de Vega el rechazo a los molinos en el mar. La Plataforma Vecinal Salvemos el Espigón de Navia, inicia una recogida de firmas físicas y en Change.org. El Sespa celebra el fin de semana el proceso selectivo con 18.646 aspirantes para 1.058 plazas. Las bandas de gaitas Reina del Truebano y Penedon desfilaron el Día de San Patricio en Nueva York con mucho orgullo. Mañana comienza la Semana Santa de Luarca con la bajada de las imágenes desde la Atalaya a la Iglesia Parroquial.

La Asc. Cultural el hórreo de Barcia crea el grupo de toques y bailes vaqueiros. Asaja y Coag instan a Medio Rural a convocar al consejo agrario para abordar el tema de Aseava. Convocan a los ganaderos que no denunciaron al cartel de la leche a una reunión en Queruas el próximo lunes. San Martin de Oscos entre los finalistas para capital del turismo rural de este año de un portal web. Ayto. Valdés deniega la celebración de una verbena solicitada por la Cofradía del Rosario para el Jueves Santo. Ayto. Valdés sumergido en plena semana de la poesía con actos durante esta semana.

Entran en funcionamiento las nuevas rutas de transporte Vegadeo-Oviedo y Huca-Jarrio. Acisa-Ribadeo renueva la bolsa de empleo con la posibilidad de indicar el puesto adecuado. Educación introducirá la enseñanza del eonaviego en las escuelas oficiales de idiomas a partir del próximo curso. Arranco una nueva edición de la búsqueda de tesoros de la Biblioteca de Puerto de Vega. El Ribadeo indiano de Ribadeo será 12 al 14 de julio. La Asc. Click de Dora organiza media docena de talleres. Boal activo espera que el Principado secunde el proyecto integral de desarrollo del embalse de Doiras, aprobado por unanimidad.

Ayto. Castropol es poesía con el alumnado del colegio La Paloma. Begoña López visitará Abres. Rocío Huerta se reunirá con los sindicatos agrarios. Manuel Calvo y Olmo Ron supervisaron mejora del camino de Argul, en Pesoz. El miércoles se presentará el XXXII memorial Peter Gulley, Goanna Pro. Open Internacional de Surf. PP- Lorenzana pone en valor los casi 50.000 € de ayuda de A Xunta para la mejora del campo de fútbol y del Gimnasio.