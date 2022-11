Más de Uno Luarca 17/11/2022

Está convencido que es una instalación de futuro por la forma en la que se produce la energía y que supone un bien para el medio rural.

Al ser preguntado si es conocedor de las verdaderas necesidades del Occidente, dijo que “están siempre presentes en lo que son la acción política de este Gobierno, y particularmente la reflexión de este Presidente, porque entiendo que no se puede construir Asturias sin el Occidente”.

Barbón pone en valor la innovación de Biogastur. | Cedida

Sobre el proyecto de la mina de Salave dijo que “todo en la vida se tiene que tramitar de acuerdo con la Ley, y que las decisiones no pueden ser discrecionales, sino que tienen que ser rigurosamente de acuerdo y de conformidad a la Ley. Por tanto, yo, mientras la tramitación no concluya, no puedo decir nada”.

Sobre el tema candente de la actualidad nacional, la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, no anduvo con rodeos y fue directo al grano basado en su condición de licenciado en derecho. “Yo lo que creo es que hay que rectificar de inmediato. ¿De qué manera? Pues eso lo tendrá que analizar evidentemente cómo se puede hacer, tanto el Gobierno, o en este caso, el poder del propio Poder Judicial. Pero está claro que en el espíritu de la norma lo que no se era que hubiera una rebaja de penas” como reconoce ha sucedido.

A la vez que opino que lo que no se puede hacer es salir “a atacar a los jueces”, al señalar que flaco favor hacemos a la separación de poderes, y al respeto a los poderes del Estado.

Sobre las movilizaciones convocadas por CCOO en la enseñanza ante los problemas que está generando la aplicación de los decretos curriculares que aprobó el Gobierno asturiano, dijo que hay que dar un margen de tiempo para adaptarse a las normativas para su implementación y en todo caso existe una interlocutora válida para él. “Cualquier manifestación, cualquier propuesta que hagan las organizaciones sindicales, estoy convencido de que con una consejera como Lidia Espina siempre se va a escuchar en positivo”.

El resto de la info a modo de titulares:

Adrián Barbón pone como ejemplo de la economía circular a la empresa Biogastur de Navia. Barbón, las necesidades del Occidente siempre las tiene presentes “no se puede construir Asturias sin el Occidente”. El proyecto aurífero de Salave para el Pdte. se debe de ejecutar de conformidad a la Ley. Sobre la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual es partidario de “rectificar de inmediato”. Ante el movimiento sindical educativo por la Lomloe les dice que tienen un interlocutor muy válido en Lydia Espina.

Medio Rural concede ayudas a los planes de explotación de las Cofradías del Occidente por una cuantía de 234.000 €. Alcaldesa Coaña lamenta que la Consejera Educación no afronte la renovación de ventanas del Darío Frean, si lo hará con obras menores. Vox-Occidente denuncia oscurantismo en la obra de la Casa de la Juventud de Puerto de Vega. Ayto. Navia renueva convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos de Asturias.

Ayto. Valdés procederá al encendido led navideño el lunes 2 y estará conectado de 19 a 1 h. Rita Camblor espera poder hacer la acera de acceso al colegio infantil de Tapia el próximo año. Coaña celebrará el XXI Día de Mayores en La Colorada (Navia) con la asistencia de 150 personas. El V Festival del Esfoyon y el Amagüestu en Almuña distingue con "La Riestre de Oro" a la Asociación "Virgen de los Dolores". El II rally fotográfico “descubre Navia” repartirá 2.100 € en premios.

Llega hoy la charla sobre el autoconsumo a Vegadeo. El Encuentro Teatro y Ana Morán actuarán este sábado en Auditorio COAS de Luarca. Los lunes… al cine del Ayto. Valdés proyectará en Luarca la película, la inocencia interrumpida. La VIII edición del Festival de Jazz & Blues de Ribadeo contará con media docena de actuaciones y actividades varias. La peña sportinguista de Vegadeo celebra mañana asamblea anual en la nueva sede del Bar Asturias.