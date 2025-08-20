Más de Uno Luarca 20/082025

“Estamos muy satisfechos con la respuesta de la gente joven, que se ha sumado con entusiasmo a la cofradía”, señala Melchor.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega del bollo, con 3.440 unidades repartidas, en una jornada que destacó por su ambiente animado y el comportamiento ejemplar de los asistentes. “Fue una alegría ver cómo salió todo, lleno de gente y con civismo. Al día siguiente, todo estaba limpio”, añade el presidente.

La programación incluye cabezudos, charangas, verbenas y concursos infantiles, como el de pintura, que reunió a 200 niños participantes. Las noches están siendo amenizadas por grupos como América de Vigo, Top Líder, Marbella, Tekila y Tattoo, mientras que la tradicional traca final pondrá el broche de oro a la romería el viernes con la misa y procesión por el campo, con el regreso de los romeros desde las 21 h

Los fuegos artificiales siguen en pie, gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas y la bajada del índice de incendios al nivel 3, lo que permite su celebración bajo la normativa vigente.

La cofradía ha reforzado su mensaje de convivencia y respeto, con especial atención a evitar el botellón y fomentar el consumo responsable. “Queremos una romería tranquila, con el campo lleno de gente disfrutando, hablando, tomando sidra y compartiendo un trozo de empanada”, afirma Melchor.

La previsión de asistencia de gente señala que es masiva, aunque el presidente aclara que no se dispone de cifras exactas sobre los desplazamientos en autobuses fletados. Sí destaca que cada vez son menos los que acuden, debido a la prohibición de entrar con alcohol de alta graduación al campo de la romería, medida que se refuerza con la presencia de personal de seguridad.

Uno de los principales objetivos de la Junta Directiva, que lleva tres años al frente, es acabar con el botellón y recuperar el espíritu familiar tradicional de la fiesta. Un propósito que, según Melchor, se ha cumplido con éxito en el día del bollo, que ha sido el más numeroso de los últimos años y se ha desarrollado con un civismo ejemplar y que se puede conseguir para el día de San Timoteo.

Lo que sí está claro es que Luarca abre sus brazos a todos los que quieran disfrutar de una fiesta que combina tradición, alegría y compromiso con el entorno.

La Socala libera unos 12.000 alevines de trucha en los ríos de Boal, Navia y Porcía. | Cedida

La Sociedad de Pescadores La Socala, presidida por José Modesto Vallejo, ha llevado a cabo hoy una nueva jornada de repoblación piscícola, con la suelta de unos 12.000 alevines de trucha en varios tramos de los ríos en Boal, Navia y Porcía.

Los ejemplares, de unos 7 centímetros, proceden de la piscifactoría gestionada por la propia sociedad, que cada año produce en torno a 150.000 truchas entre huevas y alevines. La mitad de esta producción se libera mediante el sistema de cajas Vibert, pequeñas estructuras con perforaciones que se colocan en el lecho del río con unas 1.000 huevas cada una. A los 40 días, las crías eclosionan y se integran de forma natural en el ecosistema fluvial.

La otra mitad, como la liberada hoy, se mantiene en la instalación durante 6 a 8 meses tras la eclosión —que este año tuvo lugar entre enero y febrero— para asegurar su desarrollo antes de la suelta.

La repoblación busca reforzar las poblaciones autóctonas y fomentar la pesca fluvial sostenible en el occidente asturiano. La actividad se adelanta este año respecto a la tradicional suelta de septiembre, que suele realizarse con la participación de escolares como parte de un programa de educación ambiental y concienciación, debido a un previsible descenso del caudal de los ríos ante la ausencia de lluvia.

La iniciativa cuenta con el respaldo parcial de la Consejería de Medio Ambiente, que financia entre el 60 y el 70 % del presupuesto del colectivo. El resto se cubre con las cuotas de socios y pequeñas aportaciones privadas. “Con más recursos podríamos producir hasta 100.000 truchas más”, señala Vallejo, quien estima el presupuesto anual en unos 8.000 euros.

Vallejo también ha alertado sobre la crítica situación del salmón atlántico, cuya población ha disminuido drásticamente. En el río Esva, por ejemplo, solo se capturaron 4 ejemplares en 2024 y ninguno en 2025. “Es un problema global, pero también local. Si hay pocos salmones, hay menos pescadores, y eso afecta a todo el ecosistema social y económico”, lamenta.

A pesar de las dificultades, La Socala mantiene su compromiso con la mejora ambiental de los ríos, apostando por la limpieza, la educación y la colaboración institucional, de ahí que tenga en mente la creación de un museo y la celebración de charlas.

