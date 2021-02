Más de Uno Luarca 16/02/2021

El brote de virus detectado en la última semana de enero en el hospital de Jarrio, sigue a fecha actual descontrolado, lo que está provocando que se incremente de una forma considerable los positivos sobrepasando con creces la veintena y con dirección a la treintena. Una nueva especialidad médica se suma al infortunio.

Entre los positivos se encuentra tanto personal sanitario, como pacientes, que incluso al ser dados de alta de patologías no relacionadas con la pandemia dan positivo al llegar a sus domicilios y viceversa. Una señora de Busto, falleció la semana pasada a consecuencia de la infección que cogió en el centro hospitalario, pese a que había ingresado con otra patología diferente.

Pese a que el SESPA está llevando a rajatabla, en principio, un protocolo estricto para poder controlar la situación una vez detectada, todo parece infructuoso. Los responsables sanitarios no se explican qué es lo que está sucediendo para que no se pueda controlar la situación, con todos los medios y precauciones que aplican.

Entre algunas de las hipótesis que se barajaron podría estar el sistema de ventilación, pero desde antes de la pandemia está funcionando solamente en modo extracción y no impulsión, excepto en la zona quirúrgica. La presión asistencial que se incrementó en enero con más intervenciones también está en la lista negra, al aumentar por ende las posibilidades de personal que accediese infectado. El que más peso cobra para el desencadenante ha sido que en cirugía no se había aplicado un protocolo de desinfección completa y en condiciones por aquella de las habitaciones, algo que ahora si se hace. Lo que pudo transmitir el virus por el resto de las habitaciones.

El caso es que una nueva especialidad médica que hasta el momento se había librado, también se estrenó con positivos entre el personal laboral en las últimas horas, complicando aún más su ya mermada actividad por falta de facultativos en los últimos meses.

Crece el brote del virus en el hospital de Jarrio supera la veintena con creces entre personal y pacientes, otra especialidad más afectada. El Sespa amplía la vacunación a los 80.000 mayores de 80 años. Cultura abre línea de ayudas a trabajadores cuenta propia y pymes turístico y hostelero afectados Covid con 45 millones. PP considera inexplicable que el Principado tenga paralizada la AS-219 al ser incapaz de encontrar unos terrenos, que ofrecen los lugareños. Consejería Cohesión Territorial dice que las expropiaciones pendientes en AS-219 se resolverán en breve para retomar las obras. Podemos pregunta a Consejo de Gobierno si el Pdte. del Principado recibirá alcaldes para AS-12.

Medio Ambiente comienza mañana las obras de la estación de bombeo de Penarronda, con una de inversion 504.89€. Álvaro Queipo insta a los alcaldes socialistas de la AS-12 a dar un paso más y abandonar el partido al no ser recibidos por Barbón y no conseguir la reforma integral. Medio Rural acota al pastoreo 1,57 ha. de monte particular en Canedo de Otur (Valdés) por 10 años. El Club de lectura infantil de la biblioteca de Figueras, mañana por Grecia. Abiertas propuestas para el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2021. Burela convoca dos peones en programa fomento del empleo. Ribadeo iniciara mejora alumbrado público de Couxela con casi 17.000€.

Ayto. Boal expone a sugerencias la numeración de varias localidades. La Parroquia Rural de Barcia y Leiján (Valdés) ya dispone del presupuesto del año de casi 139.000€. La Asociación Sardina Carnavalera de Luarca, lamenta que les impidieron realizar una entrevista con la TPA. Ayto. Foz estreno hoy canal de Youtube con un vídeo sobre los escaparates con trajes de carnaval. Las burelesas Belinda Romero y Yaiza Reigosa pasar a formar parte Junta Directiva Provincial NNXX. Ayto. Valdés y Cámara de Comercio informarán del balance del pasado año este jueves.

El IV plan de inversión rural de Valdés incluye 35 localidades y un presupuesto de 1,3 millones. Calvo, traslada al Ministro la situación de la problemática en la gestión del lobo. Gobierno pretende que el lobo se incremente en un 18%. Reabre la plaza de abastos de Ribadeo tras una inversión de 60.000€. El CDTL de Coaña impartió un Taller de Formación Virtual. Maderas García Hermanos renueva patrocinio con el CD Valdés ACF. Alcaldesa Tapia satisfecha que sea salida de una etapa de la vuelta ciclista a España.