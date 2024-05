Más de uno Luarca 15/05/2024

El documento según explico analizara las necesidades del sector cuchillero de cara a incorporarse al sello de calidad Indicación Geográfica (IG) del nuevo reglamento europeo que regula la protección de productos artesanales e industriales.

La finalidad que persigue “es que los artesanos puedan aumentar su producción y revitalizar la actividad económica”. Relata que la producción actual no cubre la demanda “y hay procesos que se pueden hacer de una forma más mecánica sin renunciar a la artesanía y calidad del producto”. Espera que a lo largo del año esté concluido ese estudio para tener “algo concretado de las necesidades del sector”

Reconoce que le gustaría que hubiese más talleres, pero también que “haya diversidad de producto” comprendiendo nuevos diseños y materiales. “Habrá gente que puede estar produciendo la navaja tradicional, pero otros trabajando en diseños nuevos, más modernos y con otros materiales”.

Dijo que tienen capacidad para nuevos artesanos y que a corto plazo se jubilan artesanos “y si no hay relevo generacional incluso desaparecerán” de ahí que ha demandado a Sánchez, cursos de formación y también solicito naves nido en el polígono industrial para favorecer el asentamiento de artesanos u otro tipo de talleres.

Ante si acudirá el domingo a la concentración de la demanda de una sanidad pública de calidad en la comarca, fue tajante “el alcalde de Taramundi no acudirá”. Explica que está “promovida por un partido político, pese a que la convoque una plataforma, la gente que está pegando los pasquines es gente del PP, entonces no iré”.

Dijo que le toca hacer “un trabajo con la Consejería para internar que el hospital de Jarrio mejore y tenga mejores servicios”. Dijo que celebran “multitud de reuniones” con el partido y técnicos para “buscar las soluciones mejores para el hospital”. Reconoce que están “preocupados por la falta de profesionales” y pone en valor el esfuerzo de la consejería “para cambiar la tendencia y no es tarea fácil” ante la escasez de profesionales.

Termina derrochando optimismo en que se llegaran a cubrir las bajas médicas con el próximo traslado de facultativos, “las últimas informaciones es que se incorporaran profesionales de otras comunidades autónomas, irá cambiando la tendencia”.

Navia adjudica la limpieza de los locales públicos a Seijo en 1,1 millones. | Onda Cero Luarca

El pleno municipal de Navia, acordó en su última reunión adjudicar el servicio de la limpieza de todos los locales públicos a la empresa Seijo por un importe de 1,1 millones de euros por un periodo de cuatro años, según informa la alcaldesa, Ana Fernández.

El Ayto. explico que ha demorado este trámite al haber presentado un recurso especial la otra empresa que optaba a la oferta al no estar de acuerdo con el informe de valoración efectuado por los técnicos. Tras una resolución final en la que estaba todo correcto, ha sido cuando la alcaldesa lo llevo a pleno para su aprobación, con la finalidad de evitar males mayores, opinando que era “lo más prudente”.

Por otra parte, procedieron a la desafectación de un camino en Seijo, Piñera, que estaba inmerso en una finca de uso particular que atraviesa un río “y que en último término fue sustituido por otras alternativas”. Procediendo a su desafectación para proceder a su posterior venta.

Sobre si estará en la manifestación del domingo en el hospital de Jarrio en defensa de una sanidad pública de calidad para la comarca, respondió que “por supuesto no puedo faltar”. Explico que sí estuvo en el 2023 porque había motivos “ahora muchos más”. Entre ellos las largas listas de espera para primera consulta y atención posterior que se extiende a los centros de salud en donde tampoco se cubren las bajas de los médicos.

Tacha de “incoherentes” las listas de espera “ajenas a la realidad” al dar consulta, la anulan y vuelven a dar otra, con lo que sales de la primera y se acorta el cómputo del tiempo, cuando en realidad se traduce según explica en casos de hasta dos años sin atención sanitaria.

Termina lamentando que “El Principado no escuche al Occidente en este clamor” y que algunos alcaldes “les transmiten todo lo contrario”, comprando esa versión totalmente alejada de la realidad que palpan miles de vecinos de la comarca.

Advierte que de no ser atendida la reivindicación no descartan "otros tipos de medidas de presión y reclamación", al ser “un problema básico y estructural que necesita ser resuelto".

Principado y Ayto. Pesoz estudian desarrollar una mejora estética de Argul. | Cedida

La alcaldesa de Pesoz, Lucia Villanueva, ha calificado de “fructífera” y de “buena noticia” la que le participo el Dir. Gral. de Patrimonio Cultural, Pablo León, con el acuerdo del pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de aprobar el inicio de los trámites para declarar bienes de interés cultural (BIC) la Casa Bastián y Casa Vilar de la aldea de Argul.

Explica que eso supone un paso cuantitativo muy importante para los propietarios que se podrán acoger a las líneas de ayudas para poder rehabilitar dichas moradas. “Casas de alto valor arquitectónico y cultural que los particulares estén queriendo mantenerlas antes de que se caigan, ante el estado de vejez”.

Por otra parte, en la reunión también pusieron sobre la mesa la posibilidad de desarrollar un Plan urbanístico para Argul, que llevara a cabo la Consejería, mediante “un trabajo a medio largo plazo, bastante complicado, pero si hay que ser cuidadoso con este poblado declarado BIC y que supondrá una mejora estética integral” que requerirá de inversión publica que se podría unir a la privada "para dar ese empujón e ir a la par".

No le consta la vorágine compradora de viviendas por el concejo, pero sí el amor de los propietarios que las tienen por su conservación.

Sobre si acudirá a la concentración sanitaria del domingo en Jarrio, respondió “pues todavía no lo sé, la verdad, no, no sé lo que voy a hacer, alguna determinación que tomaré” que por el momento desconoce.

El resto de la info a modo de titulares:

Aprobada la modificación de la Ley de Montes que introduce medidas de prevención, lucha contra el fuego y control en la quema de rastrojos. Medio Rural licita por 192.000 € la instalación de cuatro grúas, de ellas en la zona Viavélez, Luarca y Cudillero. LA CHC realiza labores de mantenimiento en cauce del arroyo Los Cobos, (Castropol) con inversión de 8.000 €. La Sociedad de Amigos de Boal cita a siete ayuntamientos de Galicia a una reunión para impulsar la Gran Senda del Navia.

Marcelino Marcos compromete ayudas para la recogida de leche a pequeñas explotaciones en zonas de alta montaña. A Xunta pone en valor las ayudas para el fomento del castaño que se incrementan un 30 % y alcanzan 1,3 millones. Ayto. Foz invirtió 119.000 € en la mejora de caminos en Santa Cilla y Santo Acisclo. PP-Foz insta al regidor a pedir a Sánchez viviendas públicas en solares de la Sareb como el de Vialmar. Hoy comienzan en Coaña unas jornadas de formación que giran sobre la diversidad funcional.

El IES Carmen y Severo Ochoa de Luarca en plena II semana cultural “Con clave de mujer”. Ayto. Boal abre el plazo de inscripción para participar como expositor en el Domingo de Mercado. Gamones abre el plazo de inscripción entre los puestos interesados en participar en el Festival de la Rapa y la Alfilada. Julio González visita a Calzados Trabadelo en La Caridad por el bono comercio Asturias. Ponte-Arante (Ribadeo) celebrará el fin de semana la fiesta de las Cruces. Este fin de semana continúan las actividades de geoturismo de A Mariña, por A Pontenova, Ribadeo y Trabada.