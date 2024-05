Más de uno Luarca 13/05/2024

En la última reunión que mantuvieron, esta ha sido una de las cuestiones que ha planteado la regidora al responsable de transporte al constatar que existen personas de avanzada edad que no disponen de la posibilidad de desplazarse incluso para poder ir al centro de salud. De ahí que, según ha dicho González, le expuso “la posibilidad de ampliar la cobertura del transporte a esas personas mayores que es insuficiente con el de las rutas escolares, que en algunos casos ni existe, con la compatibilización de taxis”.

En el momento actual existe un plan piloto en Ponga de transporte rural a la carta que, de salir bien, le dijo que podrían implantar en Villayón. Con ello cubrirían la necesidad de esas personas mayores que no tienen transporte ni posibilidades.

Este plan de transporte a demanda se aplicará en municipios en riesgo de despoblación con el objetivo de mejorar la movilidad rural y ofrecer a los vecinos un servicio que facilite su desplazamiento a los núcleos de referencia para realizar gestiones o acudir a los servicios sociosanitarios. Consiste en la puesta en marcha de un servicio con autotaxi que, durante unos días a la semana, facilite la conexión a primera hora de la mañana de varios pueblos, con el centro de salud o el Ayto. para poder realizar cualquier tipo de gestión.

Por otra parte, se ha vuelto a interesar por las obras de mejora de la AS-35 que une Villayón con Boal y que sigue acumulando retraso. El vial contempla “una pequeña partida para este año” en el que esperan se pueda licitar, tal como le participo Calvo, ya que el proyecto está entregado desde agosto del 2023 en la Consejería “y bueno era ver la posibilidad, porque había una pequeña partida contemplada en los presupuestos del Principado para el 2024 si se iba a licitar, como así parece que va a ser. Vamos a tener que esperar a lo mejor unos meses para ver si se hace realidad, esperemos que sí, porque así es el compromiso”.

Mientras lamenta que la carretera siga en contante deterioro y lo peor que sigue cobrando vidas humanas, especialmente dijo en las inmediaciones del Puente Polea.

Las mejoras de viales en Busmente y de una serie de curvas en Parlero, completaron la agenda de necesidades más perentorias.

La regidora terminó confirmando su presencia el domingo en la concentración del hospital de Jarrio. “Creo que es una demanda muy justa, y además muy necesaria”. Matiza que “todos sabemos el déficit de profesionales que tenemos ahora mismo en el hospital de Jarrio, que vamos en picado en cuanto a consultas con los distintos especialistas porque ya no existen. Recibimos cartas de anulación mes a mes porque aunque no hay especialistas, la cita si la siguen dando, pero a sabiendas de que no se va a cubrir esas plazas ni con desplazamientos forzosos”.

Coral Elizondo impartirá formación a casi 90 profesionales de la educación en Ortiguera, Coaña. | Cedida

La asociación Gandulín creada para ayudar a los niños en la comunicación alternativa aumentativa de Asturias y con sede en el Occidente de Asturias llevará a cabo unas sesiones de formación relativas a la accesibilidad cognitiva y educación, así de cómo llevar el DUA a las aulas y diseñar propuestas accesibles

Esta formación se llevará a cabo entre el miércoles 15 y el jueves 16 de este mes en la Casa de Cultura de Ortiguera, en Coaña, con la participación de la prestigiosa ponente Coral Elizondo, impulsadora del diseño de aprendizaje de atención especializada.

Ya están inscritas un total de ochenta y nueve personas, siendo la gran mayoría personal docente de la zona, tal como ha explicado la presidenta del colectivo, Finy Suárez

Destaca la valía de la formadora que es una de las mejores del país. “Es una de las impulsoras del diseño universal de aprendizaje, lo más innovador a nivel de atención especializada en niños de necesidades educativas especiales. Ella es una de las diseñadoras del diseño de aprendizaje”.

Explica que habrá dos sesiones dedicadas a los profesionales de la docencia de la educación, que girara en torno a la “educación inclusiva, equitativa y de calidad y de cómo eliminar las barreras que nuestros niños puedan tener, y sobre darnos estrategias prácticas para el aula inclusiva”.

Otra será para los padres a quienes anima especialmente a participar, dada la calidad de la ponente, “super interesante” y servirá para despejar “alguna duda a nivel educativo, a nivel de lo que un aula tiene que ofrecer a su hijo, sobre todo a niños que presenten una diversidad funcional”.

Explica que el colectivo con apenas un año en funcionamiento ya cuenta con casi 190 socios

El resto de la info a modo de titulares:

Alcaldesa Villayón plantea a Calvo transporte a demanda para las personas mayores. Coral Elizondo impulsora diseño aprendizaje de atención especializada estará en Coaña impartiendo formación. URA convoca una concentración mañana en Oviedo en apoyo ganaderos de Danone y Arias. Medio Rural trabaja en una solución para los ganaderos afectados por Arias y Danone. Convocadas las ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera con 170.000 €. Europa adopta la revisión de la PAC que exime de sanciones y controles ambientales a pequeños agricultores.

Fomento licita la mejora del vial que une Salgueiras y El Couso, en Villanueva de Oscos, por 85.000 €. Ayto. Villanueva de Oscos aprueba definitivamente presupuesto del año en 1 millón. Grandas de Salime aprueba una modificación de créditos por 35.500 €. Ayto. Castropol aprueba oferta de empleo de una plaza de policía local y dos de operario de limpieza. La máxima representación de la Junta General participa en el Foro Comunicación y escuela en Castropol.

Pedro Fernández reelegido Pdte. del PP-Tapia y Marcos Fernández debuta en Castropol. Castropol aprueba una modificación de créditos por remanente positivo de casi 705.000 €. A Xunta destinará 40.000 € en Ribadeo para mejoras en la escuela de música. PP-Foz cree que al alcalde le molesta que sea el propio sector el que planifique las inversiones de Portos en el concejo. Navia aprueba la adjudicación de la limpieza de edificios municipales.

Ayto. Villayón trata de localizar al propietario de un coche abandonado en la Plaza n.º 12. El restaurante marinero consigue a juicio del público la mejor tapa del Ribadeo de tapeo. La I jornada de la caballa de Acisa-Ribadeo se podrán degustar en 21 establecimientos. Marta Fermín, la invitada central de la celebración del VII Aniversario de la Asociación “Navia, amiga del Museo del Prado”. El popular monologuista Touriñán ofrecerá su espectáculo en Ribadeo el 1 de junio mediante dos sesiones.

La Sala de exposición de As Quintas en La Caridad acogerá desde el viernes la exposición “Líneas de fuga”. El Festival Precontubérnico, se celebrará el sábado en Madrid. El Club náutico remeros del Navia consigue dos oros y un bronce en la Copa primavera de remo olímpico disputada en Ourense. G.M. Peña Furada de Navia el domingo de marcha por la costa lucense entre Foz y Burela. G.M. La Chiruca de Cudillero de ruta circular por Faedo en colaboración con el Ayto.