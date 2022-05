Más de Uno Luarca 12/05/2022

Explica que lo que ahora sale a subasta pública es el 50% del terreno privado que es propiedad de los copropietarios, entiende que “se abre una oportunidad y vamos a explorar las fórmulas para tratar de adquirir el 50 % del jardín, por supuesto, siempre y cuando se cumpla un requisito indispensable, que sea libre de cargas, esa siempre ha sido nuestra línea roja”.

Recordó que hace un año adquirieron la mitad libre de carga por un precio “muy asequible” de 250.000 € y ahora existe la posibilidad “de echarse encima del otro 50 %. Creemos que estamos en una situación muy ventajosa, al ser copropietarios” y poder disponer de ciertos beneficios que aporta esa situación.

Entre otros, el poder presentarse a la subasta para hacerse con la propiedad por este método, algo que no harán con una propiedad “lastrada y embargada” por lo que esté otro 50 % “lo habrá que mirar con lupa”.

Dice no incumbirle si con el importe de la subasta se satisface o no a los acreedores que pesan sobre esas propiedades, al ser problema de los propietarios y reconocer que “carezco de los conocimientos financieros para poder dar un detalle preciso, y no decir lo que no es”.

Termino dejando un mensaje, que tienen cero preocupaciones al tener la mitad en propiedad del jardín “y que el otro 50 % es privado y es donde se juega esta partida, que el resto es público”.

Fundación Margarita Salas tratará de preservar el legado de la valdesana. | Cedida

Se ha constituido en Madrid, mediante firma notarial, la Fundación Margarita Salas, en honor a la científica valdesana, que surge con el fin de preservar el legado de la investigadora, despertar las vocaciones científicas, especialmente entre las niñas y jóvenes de las etapas preuniversitarias y con especial incidencia en el área rural.

La fundación ha sido promovida por su hija, Lucía Viñuela, que actuará como presidenta, y por algunos de sus discípulos más destacados como Cristina Garmendia, Jesús Ávila y Luis Blanco.

El consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez, ha asistido a la rúbrica del acta constitutiva como representante del Gobierno de Asturias en el patronato de la Fundación, del que también forman parte la Junta de Extremadura y la Comunidad de Madrid, así como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid. La fundación se presentará próximamente en un acto oficial.

Apurando las ultimas labores de la obra en barrio de Las Arroxinas de Luarca. | Cedida

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, anuncia que para la semana que viene finalizan las obras de la rehabilitación del Barrio de las Arroxinas, que ha supuesto una inversión de más de 300. 000 €. Ha pedido perdón por el retraso “yo quiero asumir en primera persona la responsabilidad de los retrasos, en tanto pedí que fuese una obra que acabase de la mejor forma posible”.

Sobre este asunto dijo que se podría correr, pero que las cosas quedarían peor de lo que van a quedar “yo quiero pedir excusas personales por la demora en tres meses”. Cito cuestiones que hubo por el medio que no favorecieron, como el incremento de los precios en los materiales, huelga de transporte y otros.

Tiene claro que el barrio dio un paso de gigante, al ser un espacio ahora moderno y con los servicios mejorados. La actuación cuenta con diez años de garantía, lo que asegura el mantenimiento y las reparaciones de cualquier detalle que surja, por lo que hace un llamamiento “a la tranquilidad”.

El resto de la info a modo de titulares:

Alcalde Valdés, ve en la subasta la forma de hacerse con el 50% restante del jardín libre de cargas. Sacan a subasta la mitad de la vivienda y de la finca del bosque-jardín de Luarca. Cofiño visito las obras del saneamiento de Boal que llevan el 60% de ejecución con una inversión de 3,7 millones. Fundación Margarita Salas tratará de preservar el legado de la valdesana. Berta Piñan, anuncia que el nuevo convenio con el Ayto. de Grandas para el Museo del Chao, incluirá correcciones para mejorar el documento.

Proyecto “aDENTrARTE” permitirá recuperar mediante un mural gigante una fachada del antiguo Museo del Calamar con la figura de Severo Ochoa. La Asc. Más Luarca-Valdés programa concursos, ruta y mesa redonda sobre las Pizarras de Luarca. La Autocaravana del emprendimiento en Vegadeo hasta mañana. Mañana abordarán en Boal la realidad de los montes y su futuro mediante una mesa redonda. El museo etnográfico de Grandas de Salime ya dispone de guía en eo-naviego. El Museo del Oro de Navelgas organiza para el fin de semana visitas guiadas y conciertos.

Óscar Pérez, satisfecho por las 4 banderas azules, su recuperación en playas Luarca aún tendrá que esperar, se quitó la negra. Coaña renovará el convenio de Ciudad Amiga con Unicef este domingo. El primer día del maratón de sangre de Navia recoge 96 bolsas. Ribadeo reinicia las actividades de ocio femenino con un viaje a Gijón. Ribadeo mejorara y acondicionara el exterior de la escuela de Ove con casi 10.000 €. PP-Burela respalda propuesta IES local para la implantación de FP Dual y Bachillerato para adultos.

La semana que viene terminan las obras del Barrio de las Arroxinas, el alcalde entona mea culpa por retraso 4 meses. El Pdte. de la Hermandad de Donantes de Sangre Asturias, dispuesto a la reelección, potenciará concienciación infantil en colegios y la universitaria con estímulos. Barbón, expreso la defensa rotunda de la actividad de Danone, tratarán de revertir el anuncio de la desinversión. Lorenzana mejorará el Camiño de Santiago con una inversión de casi 20.000 €.

Laura Marcos presentará poemario “Dies Otros” el miércoles en Casa Padre Galo de Cadavedo. Regresa a Luarca este verano los contubernios liricos con nuevo emplazamiento en el Parque de Skate, La Capitana. El camión del programa ‘Coidados porta a porta’ de a Xunta en Ribadeo. Asc. Sendeirismo Camiñantes e Camiños, de Barreiros, realiza el Camino Inglés. Quedada motera en La Caridad el sábado con ruta turística y fotográfica.