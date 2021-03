Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 12/03/2021

La Cámara de Comercio de Oviedo pondrá en marcha en Luarca un programa gratuito de asesoramiento integral dirigido a Jóvenes emprendedores menores de 30 años y desempleados, con una duración de 5 semanas en el que los participantes se reunirán personalmente con asesores expertos en diferentes materias. Podrán participar una veintena, siendo la previsión de comienzo en la primera quincena de abril. Abierta la inscripción. La empresa Eólica del Principado, S. A. ha solicitado a la Consejería de industria la Instalación del Parque Eólico “Folgueiras” formado por 6 aerogeneradores de 6.000 kW, con emplazamiento en Taramundi y Vegadeo, con un presupuesto de 40.9 millones de €. El PP de Navia reprocha que el gobierno local decidiera en solitario no recurrir la sentencia del abono de una modificación de la obra del Cine Fantasio, y no el pleno. Matizan que ese abono con intereses se debe al voto en contra del PSOE por no esperar a los informes técnicos oportunos.