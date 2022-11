Más de Uno Luarca 10/11/2022

Díaz fue interpelada por la Diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, para informar sobre la planificación de la explotación del yacimiento aurífero de Salave y que pretende hacer el Gobierno Asturiano.

Rodríguez expuso una vulneración medioambiental que pone de manifiesto un informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, “le parece que este informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico está hablando de que este proyecto minero es sostenible”.

Díaz, responde que “cualquier proyecto minero está actualmente sometido a una rigurosa regulación ambiental que determinará, con todas las garantías que establece el marco jurídico, la viabilidad ambiental, o no, del mismo”.

Las respuestas no satisfacían a la interpelante que llegó a decir que había contradicciones, ¿son ustedes competentes o no para decidir si un proyecto minero es sostenible, o no? llegando a insinuar que “es muy sencillo, contéstame esta pregunta por favor”.

Belarmina, dejó patente cuál es el procedimiento reglado y cuál es el garantista que existe, y que la Dirección General de Minería “es el órgano sustantivo”.

Aclarando que el que tiene competencias en medios naturales, es la Dirección General de Medio Natural, en Medio Ambiente la Dirección General de Calidad Ambiental, y el que tiene competencia en aguas es la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. “Por eso la tramitación de un expediente de este estilo exige tantos años, y exige informaciones públicas sucesivas y consultas a determinados organismos”.

Para la formación morada no compensa para nada los supuestos beneficios que pueda reportar la minería en el entorno geográfico que se cifraron en unos 140 millones, la generación de entre 150 y 200 empleos mediante a una inversión de 103 millones. Al considerar que se verán afectados sectores tan vitales como el; turístico, agrícola-ganadero y pesquero.

El resto de la info a modo de titulares:

Belarmina Díaz, asegura que cualquier proyecto minero, y Salave no es la excepción, está sometido a una rigurosa evaluación medioambiental. Podemos asegura que existe interés particular en llevar a cabo la explotación de la mina. El TSJA respalda al SESPA en la suspensión temporal de las obras de Jarrio. El Ayto. de Valdés condenado a pagar la productividad a la ex arquitecta que le negó durante algunos meses. El hórreo de Cadavedo luce en la promoción turística internacional de la feria World Travel Market de Londres. San Tirso de Abres realizando el proyecto de mejora de la ruta del ferrocarril con un presupuesto de 164.000 €

Alcalde San Tirso de Abres plantea al Consejero de Sanidad la jubilación del médico, obtuvo el compromiso de sacar la vacante y acometer las obras del Consultorio. Medio Natural da vía libre al Ayto. Navia para el proyecto de regeneración de la poza de Navia, lo presentarán a los vecinos el día 23. CHC estudia la concesión de aprovechamiento de agua para abastecer Arcallana y Las Longas (Valdés). Mancomunidad Concellos de A Mariña y Ferrolterra impulsarán la vía de peregrinación. La Unidad Móvil de Sangre estará mañana en Trevias.

Ayto. San Tirso Abres mejorará con 30.000 € la zona del puente a la playa fluvial y con 24.000 € la señalización de las rutas del concejo. Ayto. Coaña promueve una charla informativa para alumnos IES Navia sobre ordenadores. Lorenzana convoca concurso de postales de Navidad entre los escolares del concejo. AciaFozCCA entregará esta tarde los 2.000 € en premios de campaña reciente. El punto limpio de San Tirso de Abres se ubicará en el polígono industrial una vez solventadas las cuestiones burocráticas.